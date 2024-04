Magaly critica a Melissa Klug tras demandar a Jefferson Farfán: "Ella ha quedado mal"

Magaly Medina no fue ajena a las recientes declaraciones de Jefferson Farfán donde desmiente a Melissa Klug tras haberlo denunciado por presuntamente haber ejercido violencia psicológica contra su hijo mayor.

La periodista recalcó que Melissa y Jefferson deben actuar como dos padres maduros que prioricen el bienestar de sus hijos y le pongan fin de una vez por todas a la guerra que ambos han alimentado durante años.

Le dice sus verdades

Magaly Medina criticó la relación de padres que todavía no pueden construir Melissa Klug y Jefferson Farfán y es que ambos no llegan a llevar una relación cordial por el bien de sus hijos.

"Ellos se vienen atacando de hace tiempo los abogados se mandan cartas notariales entre ellos no llegan a una relación de padres responsables y civilizados", dijo inicialmente la conductora.

Asimismo, la popular 'Urraca' afirmó que debió haber indagado mucho mejor la situación antes de apresurarse a realizar una denuncia que no es un proceso simple para el estado en el que ella se encuentra.

"Melissa Klug se apresuró que no le dé el tiempo para sentarse averiguar bien y hablar con su hijo", agregó.

Y es que Magaly recalcó que una denuncia conlleva un trámite largo y burocrático bastante desgastante para una mujer que se encuentra en posparto y atravesando la reciente partida de su abuela.

Incluso la conductora recalcó que al no haber averiguado la situación Jefferson pudo comprobar con capturas de pantalla que la denuncia de Melissa no tiene ni pies ni cabeza.

"Para que el otro salgue muestre la conversación porque aquí no hay sorpresas... Pero como no se hablan no tienen comunicación si los dos conversaran lógicamente (...) es cierto que se quedó solo tú sabías eso", dijo Magaly afirmando que si pudiera hablar con el exjugador hubiera sabido la realidad de los hechos.

Finalmente, la periodista recalcó que Melissa tomó el papel de víctima cuando lo correcto hubieras sido llegar a una comunicación con el padre de sus hijos para no caer en malos entendidos.

"Y ya además al final de esa denuncia se victimiza soy una madre recién parida estoy con posparto, tampoco pues, por mucho que uno atraviese una cuestión hormonal ya sea por un parto te tienes que calmar y no puedes hacer una tormenta en un vaso de agua", afirmó.

La conductora reveló que por más que no tenga una buena relación con el ex pelotero en esta ocasión dejó sin piso a Melissa por lo que le recomendó a la popular "Blanca de Chucuito" que tome clases de yoga para que controle sus emociones y se evite broncas innecesarias.

Melissa Klug denuncia a Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica a su hijo

Según el programa Magaly Tv la Firme, Melissa Klug hizo la denuncia el 8 de abril ya que el incidente sucedió el 6 de abril luego de que el menor le contara a su madre lo que había sucedido en casa de su padre.

Según se sabe el menor de 17 años habría visitado a su padre de sorpresa y el exfutbolista lo dejó sin supervisión, solo bajo el cuidado de un primo de 12 años.

Sin embargo, la reacción de Farfán habría sido de molestia, reprochándole al niño su inesperada visita. "¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas", habría dicho la 'Foquita'.

Además, el menor habría regresado a la casa de Melissa Klug a las 10:00 a.m. del día siguiente sin desayunar, porque aparentemente Jefferson Farfán no habría regresado a su casa.





Por otro lado, Melissa aseveró que este episodio le causó mucha tristeza al menos quien le reclamó el comportamiento de su padre, de la misma manera a la empresaria le provocó un cuadro de estrés que le dificulta la lactancia hacia su menor hija.

"Lo sucedido le ha generado una angustia, una depresión, un daño psicológico, ya que el denunciado la tiene bloqueada y cuando se comunica a través de los abogados, ellos le refieren que solo cumplen órdenes. También refiere ella que se encuentra dándole de lactar a su menor hija y tiene post parto que le ha generado que esté alterada y no pueda más, ya que sus hijos le reclaman las acciones de su padre como falta de amor y falta de tiempo y eso la afecta y deprime y ella considera que estos hechos son agresiones psicológicas de su exconviviente que se han venido dando constantemente", dice la denuncia que Magaly Medina leyó.