Magaly critica a Yiddá Eslava por carta notarial a Julián Zucchi: "Cara dura tremenda"

Magaly Medina no fue ajena a la reciente carta notarial que le acaba de enviar Yiddá Eslava a su expareja Julián Zucchi donde le solicita que no mencione su nombre en ningún medio de comunicación ni prensa escrita y hacen shows privados esto despertó la indignación de la conductora quien despotricó contra la actriz.



Como se sabe Julián publicó una historia en sus redes sociales donde anunciaba que la madre de sus hijos le había enviado una carta notarial dejando en claro que la guerra entre ellos todavía no termina.

Le jala las orejas

Magaly Medina habló en su último programa de 'Magaly TV la firme' sobre la polémica carta notarial que le envió Yiddá Eslava a su expareja Julián Zucchi Y es que la actriz no está dispuesta a levantar bandera blanca con el padre de sus hijos por lo que le hizo una advertencia a través del documento.

La popular urraca reveló que considera desubicado por parte de Yiddá exigir que no se hable de ella cuando ella también se dedica a realizar shows sobre sus exparejas.

"A mí me parece que eso es ser una caradura tremenda porque lo que es para ti también es para mí ella fue la que empezó quitándole la careta a su ex Julián Zucchi todos creíamos que él era un pobre hombre que sufría porque no tenía su familia", dijo Magaly inicialmente.

Incluso la conductora reveló que Yiddá continúo con su vida ofreciendo entrevistas a diversos programas sobre su situación con el padre de sus hijos, sin embargo, considera que es bastante desubicado que la actriz lo prive de trabajar ya que es probable que en alguno de sus shows la mencione ya que es un personaje público y estuvo involucrado en un escándalo mediático.

"Ella hace shows, ella siguió dando entrevistas, ella destapó la caja de Pandora y ahora... No me simpatiza Julián pero sin embargo me parece terrible que ahora ella le manda una carta notarial no vayas a hacer un show donde me menciones (...) a mí me parece eso de locos", agregó.

Por otro lado, Magaly reveló que Julián prepara un show personal pero va más dirigido a lo musical lo que considera que es poco probable que hable de su vida privada pero aún así la actriz ya lo tiene advertido.

"Ella sabe que Julián está preparando un show que tiene que ver más con música que con un show sobre su vida privada no es un stand up comedy pero cuando un artista está en el escenario va a tener que tocar el tema", dijo la "Urraca".

Finalmente, Magaly afirmó que Yiddá si quieres seguir facturando con sus desgracias personales y no se lo permite al padre de sus hijos y es que ambos pisaron el palito y fueron el centro de atención durante algunos días tras su polémica separación.

"Ella sí quiere facturar con su desgracia y no quiere dejar que el otro facture con la separación yo creo que eso es injusto porque para que lanzaste la primera piedra ya le abriste camino al otro para que también lo haga", concluyó la periodista.

Yiddá Eslava manda carta notarial a Julián Zucchi: "Deje de referirse a mi en medios de comunicación"

Yiddá Eslava estaría bastante incómoda con las recientes declaraciones de Julián en diversos medios de comunicación en especial en el programa de "Amor y fuego" dónde dejó entrever que la actriz lo celaba cuando ya tenía pareja.

Es por ello que la productora envío una contundente carta de notarial a la argentino advirtiéndole que deje de mencionar su nombre en los medios de comunicación o se verá obligada a proceder de manera legal contra su ex pareja.

"Solicito que de manera inmediata y expreso deje de referirse a mi persona en medios de comunicación", dice parte del documento que debido a la poca claridad de la fotografía no se puede leer con totalidad.

Julián Zucchi comparte carta notarial de Yiddá Eslava

Cabe resaltar que hace algunos días fue Julián quien también dejó entrever que demandaría a Yiddá Eslava por haber aseverado cosas que según él no son ciertas.

Ambos se encuentran en una situación bastante complicada luego de haber sido protagonistas de un escándalo por su separación a raíz de una infidelidad que dio a conocer la propia actriz.

El mismo Julián también aseveró que debido a este escándalo perdió varias ofertas laborales en Lima por lo que tuvo que empezar un show unipersonal para que nuevamente pueda seguir trabajando con el público que todavía cree en su talento.