Magaly habla sobre el regreso de Julián Zucchi a Argentina: "Él solito se disparó a los pies"

Magaly Medina habló en su último programa sobre Julián Zucchi y su última transmisión en vivo que realizó desde Argentina en donde recalcó que debido al escándalo mediático en el Perú por su separación con Yiddá Eslava se ha visto afectado laboralmente.

La conductora de espectáculos no dudó en cuadrar al argentino y recalcar que fue él quien provocó todas las críticas en su contra al no haber sido leal a la madre de sus hijos durante su relación.

¡Ya no lo pasa!

Magaly Medina le dedicó unos minutos a Julián Zucchi en su último programa de espectáculos donde nuevamente lo criticó por victimizarse en sus redes sociales y haya responsables de sus desgracias a ella y a Rodrigo González.

Como se sabe el actor usó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo y contarle a sus seguidores que tuvo que regresar a Argentina debido a la falta de trabajo que tiene en Perú y es que confesó que diversas marcas decidieron ya no contar con sus servicios debido al escándalo mediático en el que se involucro.

"Ojalá que algún día se demuestre que todo lo que dijeron Magaly y Peluchín fueron injurias, una campaña en mi contra", dijo inicialmente el ex Parchís.

La popular urraca consideró que Julián se victimiza por todo lo que él mismo provocó y le aconsejó a no buscar responsables en algo que él ocasionó durante su matrimonio con la madre de sus hijos.

"Cuál campaña en su contra. Nosotros no lo mandamos a ponerle los cachos a su mujer. Ella fue la que le sacó la careta, nosotros solo criticamos", dijo Magaly.

Asimismo, cuestionó al productor por realizar sus transmisiones sin polo dejando entrever que todavía busca la atención de las mujeres que todavía lo consideran un buen hombre a pesar de ya tener una relación con la reportera Priscila Mateo.

"Ahora viene él sin polo, qué necesidad tienes de lucir el torso desnudo cuando haces un en vivo, qué necesidad, quieres marketearte, conseguir más incautas, venderte", arremetió Medina.

Finalmente, la conductora aseveró todo lo que está viviendo actualmente es consecuencia de sus actos, actos que si no fuera sido por Yiddá, jamás hubieran salido a la luz y hubiera guardado apariencias de la expareja ejemplar.

"La victimización de Julián Zucchi realmente me parece desagradable y me da antipatía, no me gusta este Julián Zucchi, acá no hay ningún complot en su contra, él solo se disparó a los pies", refirió la conductora.

"Dejé que las cosas fluyan": Priscila Mateo publica emotivo video en redes y recibe apoyo de Julián Zucchi

Mucho se ha hablado de Priscila Mateo en los últimos días. La reportera de "Magaly Tv, La Firme" ha sido duramente criticada por diversos usuarios en redes debido a su romance con Julián Zucchi, ya que, mucho se especuló sobre que habría sido "la manzana de la discordia" en la relación del argentino con Yiddá Eslava, algo que ambos desmintieron luego.

En toda esta avalancha de críticas, Magaly Medina, su jefa, ha incidido mucho en la "falta de amor propio" que tendría su reportera. La "Urraca" no ve con buenos ojos la relación de la mujer de prensa con Julián Zucchi y, según comenta, ya se lo ha hecho saber en más de una oportunidad.

Respondiendo a todos sus detractores, Priscila Mateo sorprendió hace algunas horas donde deja en claro que este 2024 quiere empezar de cero y para ello, debe reconstruir varias cosas al interior de ella misma.

"Este año me propuse continuar cuidándome, seguir amando mi tiempo a solas. Es un momento que disfruto a plenitud. Cerré ciclos, me propuse continuar reconstruyéndome, trabajo para ser una mejor versión y así, las personas que lleguen a mi vida no lleguen a llenar vacíos sino a sumarme . Empecé a ir a terapia, a hacer actividades que me hagan bien, camino para despejar mi mente, bailo cuando nadie me ve o me inscribo a alguna clase para distraerme y a la vez motivarme para seguir enfocada en mis sueños", señaló en un video subido a Instagram.