Magaly Medina aconseja a Pamela López tras infidelidad de Cueva: "Que le haga pagar caro"

Les traemos el chisme más reciente que está en boca de todos. En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina habló sobre Christian Cueva y sus andanzas amorosas, y, por supuesto, no se olvidó de darle su merecido consejo a Pamela López, la afectada en este escándalo. Te contamos los detalles.

Magaly Medina aconseja a Pamela López

El futbolista Christian Cueva intentó arreglar sus líos amorosos con un mensaje en redes, pero Magaly no se dejó engañar. La presentadora analizó cada palabra del comunicado de Cueva en su show y disparó: "Pídele a tu mujer públicamente su perdón, pero otra cosa que te perdone y otra que te siga adelante."

Sin pelos en la lengua, Magaly aconsejó a Pamela López que no caiga en las garras de las disculpas de Cueva: "Ojalá que no, ojalá que Pamela López reflexione, trabaje en su amor propio, en su dignidad y no lo perdone. Y también esta vez, le haga pagar caro por todo lo que le ha hecho, porque acá no solo hay un maltrato emocional, sino también público."

La conductora no dejó pasar la oportunidad para soltar sus comentarios sarcásticos sobre la terapia que, según Cueva, está tomando para enderezar el camino.

Pero eso no es todo, Magaly aconsejó a Pamela López qué hacer tras ahora saber la infidelidad: "Dale donde más le duele. Estás dolida, estás humillada, que él lo pague, eso se paga y se lo merece".

Abogada de López asistió a "Magaly TV La Firme"

Pero, espera, que la cosa no termina ahí. Magaly invitó a su set a la abogada Claudia Zumaeta para hablar sobre los trámites legales del divorcio entre Pamela López y Christian Cueva. Según la abogada, Pamela está buscando llegar a un acuerdo antes de llegar al divorcio, pero si no hay consenso, se viene juicio.

La 'Urraca' no aguantó y comentó: "Ella ha sido humillada y deshonrada públicamente, por la conducta de este hombre, por la falta de responsabilidad, la falta de compromiso, la falta de lealtad, este hombre se ha portado de la peor manera con ella".

También, Magaly advirtió a las esposas engañadas que no se dejen llevar por la idea de que el hombre divorciado es el mismo con el que te casaste, ya que suelen cambiar en lo económico (la manutención). Y así, sigue el drama entre Christian Cueva y Pamela López. Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto. ¡Hasta la próxima!