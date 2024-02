Magaly Medina no cree en la versión de Pamela Franco sobre Christian Cueva: "Los cholos también cholean"

El último martes, Magaly Medina comentó sobre las afirmaciones de Pamela Franco en el programa 'Mande Quien Mande', donde negó haber descrito a Christian Cueva como "asqueroso, enano y cholo". Ante ello, Medina desconfió de su versión y sugirió que es probable que la expareja de Christian Domínguez haya hecho comentarios racistas sobre el futbolista. En ese sentido, arremetió contra la cantante de cumbia luego de las revelaciones de Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina no cree en la versión de Pamela Franco

Entre risas, Magaly Medina comenzó su intervención imitando a Pamela Franco, quien se especula estaba a punto de reconciliarse con Christian Domínguez hasta que descubrió que fue su ex quien la denunció. "El sujeto que duerme bajo mi mismo techo, yo soy provinciana, esas no son mis palabras, soy serrana", manifestó la conductora de TV, repitiendo las declaraciones de la cumbiambera en el programa Mande Quien Mande.

"Eso ha dicho tu marido (Domínguez), que así te expresaste (sobre Cueva): asqueroso, enano y cholo. Yo sí creo que te expresaste así. Dices que eres serrana, pero los serranos a veces, los cholos, nos olvidamos que somos cholos... y son los que más cholean", complementó la presentadora de 'Magaly TV La Firme', este martes 27 de febrero.

Magaly Medina admitió que en alguna oportunidad ella también ha lanzado frases despectivas. "Yo a veces choleo, a mí misma me choleo. Siempre digo que soy chola, pues. Antes que me cholee el resto, me choleo yo. Chola, provinciana y huachana. Eso de decir: 'El cholo este...', no sé, de repente se me ha salido alguna vez en mi vida", sostuvo la 'Urraca'.

Arremete contra la cumbiambera

Por otro lado, Magaly Medina expresó su desilusión hacia Pamela Franco por su reluctancia a hablar sobre la reciente traición de Christian Domínguez, quien confesó en privado a Pamela López que su ex pareja había sido amante de Christian Cueva en 2018. En contraste, la cantante de cumbia se mostró notablemente indiferente frente a las cámaras.

"¿Por qué no hablabas así cuando salía con Christian Cueva, que estaba en una relación y con la mujer embarazada? Ahí sí debió hablar y decir que no te metes con hombres casados. ¿Hace días no te estabas quejando que no te dejaban presentarse en Trujillo?'. Ahora, de pronto, 'no entiendo, no sé, él tiene que hablar'. No te creo esa actitud de santa paloma", mencionó la figura de ATV.