Magaly Medina critica actitud de Paolo Guerrero en entrevista en Latina: "Era un patán hablando"

Magaly Medina soltó la lengua y no se guardó nada al criticar duramente a Paolo Guerrero por su comportamiento en una entrevista con Latina Noticias. ¿Quieren saber todos los detalles? Te los contamos.

Magaly Medina rechaza la actitud de Guerrero contra conductoras de Latina

Magaly Medina no se guardó nada y soltó fuerte contra Paolo Guerrero. ¿Qué pasó? A la conductora no le pareció cómo se comportó el futbolista frente a las conductoras de Latina.

Sucede que famoso 'Depredador', Paolo Guerrero, está en tremendo lío. Resulta que después de firmar con el equipo de la Universidad César Vallejo, el jugador ha recibido amenazas, y ahora parece que no quiere seguir con el equipo. Pero eso no es lo que más tiene a Magaly encendida.

Magaly, como siempre directa, no tuvo pelos en la lengua y calificó la actitud de Paolo en la entrevista como la de "un patán". Según la conductora, "Se desconoció, era un patán hablando".

Pero eso no es todo, Magaly fue por más. Según ella, Paolo Guerrero se victimiza y actúa como un niño berrinchudo. ¡Duro! Les dio un consejo a las periodistas que lo entrevistaron: "La próxima Alicia Reto y Fátima Aguilar que un hombre te levante la voz así, estás en tu casa y ningún hombre puede venir a faltar el respeto por más Paolo Guerrero que se llame, un momento bájeme la voz señor Guerrero o saben que sáquenlo del aire".

Doña Peta defiende a su hijo y más criticas de Magaly

Y por si fuera poco, Doña Peta, la mamá de Paolo Guerrero, también entró en escena. Ante las entrevistas dadas por Paolo, Doña Peta lanzó una advertencia a los directivos del equipo: "Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá de que la selección no vaya a un mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema".

Magaly Medina, con más de 25 años en la TV peruana, no se guardó nada y continuó hablando del caso de Paolo Guerrero y su decisión de no querer jugar en el Club César Vallejo, pese a tener un contrato de por medio. Según ella, el 'Depredador' está actuando de manera caprichosa y debe hacerse responsable de sus decisiones.

La 'urraca' también lanzó sus críticas hacia Mávila Huertas, otra periodista que respaldó a Paolo Guerrero en esta controversia. Según Magaly, Mávila es una "sobona" y se pregunta qué hace una "fan de Guerrero" en su canal.

En resumen, Magaly Medina arremetió contra Paolo Guerrero, con declaraciones fuertes y sin pelos en la lengua. ¿Cómo seguirá esta historia? No se lo pierdan, que esto está que explota.