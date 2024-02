Magaly Medina criticó la ausencia de Christian Meier en concierto de PSV: "Debieron dejarse de mezquindades"

El concierto realizado en homenaje a la memoria de Pedro Suárez Vértiz tuvo en el escenario a diferentes artistas del país. Cantantes como Gian Marco, Raúl Romero, los ex Arena Hash, entre otros. No obstante, la gran ausencia fue Christian Meier. Ante ello, Magaly Medina no dudó en criticarlo en su más reciente programa afirmando que todos debieron dejar las mezquindades y el ego atrás, ya que todos estaban ahí por un solo fin. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina criticó ausencia de Christian Meier

La polémica 'Urraca' tuvo duras críticas para Christian Meier, ya que él fue la gran ausencia en el concierto homenaje de Pedro Suárez Vértiz. En tal sentido, utilizó instantes de su programa para cuestionar su ausencia en la presentación. La periodista presentó el informe de su programa sobre el concierto de Pedro Suárez Vértiz, destacando la presencia de artistas invitados, así como de las 30 mil personas que llegaron al estadio de San Marcos.

"El único que faltó fue Christian Meier y eso que le hicieorn un llamado público para que fuera; pero debió de ir. Este era un momento donde todos debieron dejarse de mezquindades y egos y estar ahí", manifestó Medina. Recordemos que el pasado viernes se realizó el concierto de homenaje a Pedro Suárez Vértiz en el estadio de la Universidad San Marcos. En el escenario pudimos ver a Daniela Darcourt, Eva Ayllón y a los artistas antes mencionados.

Meier se quiebra al recordar a Pedrito

Durante la cuarta edición del prestigioso festival musical Vibra Perú, el cantante y actor Christian Meier protagonizó uno de los momentos más emotivos al rendir homenaje a su difunto amigo, con quien cofundó la banda Arena Hash en los años ochenta. La partida de Pedro Suárez-Vértiz el 28 de diciembre de 2023 dejó un profundo vacío entre los numerosos seguidores del carismático cantautor.

Durante el concierto del intérprete de "Carreteras Mojadas", las emociones llegaron a su punto máximo cuando interpretó "Esa sí es una mujer", canción que grabó junto a Suárez-Vértiz. Además, ofreció una versión adaptada de "Y es que sucede así", con cambios en la letra que hacían referencia a su historia con Pedro en Arena Hash.

No obstante, la voz de Christian Meier se quebró al interpretar "Quédate" mientras llevaba puesta una camiseta con el rostro del ídolo del rock peruano en su pecho. Vibra Perú celebró su primer día el sábado 27 de enero en el Green Arena de Lurín, un espacio repleto de miles de seguidores que disfrutaron de la música de artistas como Agua Marina, Daniela Darcourt y Raúl Romero, entre otros.