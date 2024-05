Magaly Medina desenmascara a Ducelia Echevarría: "Le iba creciendo la nariz mientras hablaba"

La siempre contundente Magaly Medina no ha pasado por alto la reciente aparición de Ducelia Echevarría en un programa de televisión argentino, donde la presentaron como una "influencer furor" en Perú. En su programa, "Magaly TV La Firme", la periodista desmenuzó las declaraciones de Ducelia, dejando en claro que no todo lo que relucía era oro.

En el mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro, y Magaly Medina no tiene miedo de señalarlo. Recientemente, la conductora de "Magaly TV La Firme" dedicó parte de su programa para analizar y criticar la entrevista que Ducelia Echevarría dio en un programa de televisión en Argentina, donde fue presentada como una gran influencer en el Perú.

Durante el segmento, Magaly no se guardó nada: "Le iba creciendo la nariz a medida que ella iba hablando. ¿Qué conductora? recién te han hecho el favor en un programa que no lo ve nadie y conductora no la haces tampoco", comentó con su típico estilo directo y sin rodeos.

La periodista cuestionó la autenticidad de Ducelia al autodenominarse "influencer furor" y "conductora" en varios programas peruanos, insinuando que sus afirmaciones podrían ser exageradas.

Además, Magaly hizo una comparación picante al sugerir que Ducelia podría estar buscando seguir los pasos de Milett Figueroa, quien ha ganado notoriedad en Argentina. "Pero ella lo que quisiera es encontrar un Marcelo Tinelli, pero ya se lo agarró Milett Figueroa", dijo Magaly, refiriéndose al conocido conductor argentino.

La crítica de Magaly se centró no solo en la entrevista de Ducelia sino también en cómo fue presentada por el programa argentino. Según Medina, la imagen que intentaron vender de Ducelia como una influencer destacada no coincide con la realidad, dado que sus interacciones y colaboraciones con marcas importantes no son tan prominentes como se insinuó.

Esta no es la primera vez que Magaly utiliza su plataforma para desenmascarar lo que ella considera son representaciones falsas o exageradas de celebridades en los medios. Su enfoque directo y a menudo controversial sigue atrayendo a la audiencia, que espera ansiosa cada revelación.

En resumen, el segmento de Magaly sobre Ducelia Echevarría deja una clara advertencia: en el espectáculo, es crucial mantenerse crítico y cuestionar lo que dicen las figuras públicas y los programas de televisión intentan vender. Ahora, queda ver cómo responderá Ducelia a estas duras críticas y si su aventura argentina le traerá la fama que busca o más escrutinio.