Magaly Medina explota contra Dr. Fong tras muerte de 'Muñequita Milly': "No tuvo empatía con su dolor"

La joven cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca, reconocida en el ámbito de la música folclórica como la 'Muñequita Milly', falleció el 3 de abril a los 23 años de edad, después de someterse a una cirugía estética realizada por el doctor Víctor Barriga Fong, quien enfrenta otras denuncias de figuras públicas.

Ante estas acusaciones adicionales, la presentadora Magaly Medina expresó sus dudas sobre la profesionalidad del doctor durante su programa en vivo, destacando su falta de seguimiento hacia la joven tras la intervención estética. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina y su dura crítica contra el Dr. Fong

El 4 de abril, durante su programa 'Magaly TV La Firme', Magaly criticó la falta de apoyo y compasión que el doctor Víctor Barriga Fong mostró hacia la madre de familia después de su cirugía.

"Le causaba muchísimo dolor desde que salió del quirófano y nadie en esa clínica donde ella se quedó internada, en este largo fin de Semana Santa, nadie la pudo ayudar, ningún médico pudo hacerle el tacto por lo menos y darse cuenta de cuánto hinchado estaba, de lo adolorida que estaba, creo que son nociones básicas para cualquier médico", comenzó diciendo.

"Para cualquier mínimo que hayamos sido padres, criado hijos, que sabemos cuando una persona está sufriendo de dolor por cosas mucho más graves que solamente el dolor causado por una cirugía estética. La liposucción no causa dolor, lo que causa es una especie de malestar, como si hubieses hecho mucho ejercicio, pero no el dolor que ella se quejaba", acotó.

"Nadie, el encargado, el que la operó el doctor Víctor Barriga Fong no tuvo ningún tipo de empatía con el dolor de su paciente, ni siquiera fue a verla, que debería haberlo hecho... no pudo ir, no fue, recién hasta el día lunes, él le había perforado el intestino y no hizo nada... no podemos entender", sentenció muy indignada.

Artistas se pronuncian en contra del cirujano

Varios artistas expresaron su opinión sobre el fallecimiento de la Muñequita Milly. Entre ellos, Briyit Palomino llamó la atención al publicar un mensaje impactante durante este triste momento. Sorprendió a muchos al criticar enérgicamente al Dr. Fong y al lanzar una declaración contundente en su última publicación.

"La maldita fama se te sube a la cabeza y mira cómo llevas a la tragedia a una de tus compañeras de música, pero me duele mucho que una artista pierda la vida en manos de un doctor que también todo lo ve fama, dinero", escribió en su red social.

"La vida no se compra con fama ni dinero, esto quedará en la conciencia de cada uno, quien apoya a las personas malas solo por dinero y fama. Mis condolencias a la familia, que nadie sabe el dolor que hay en su corazón", señaló, dejando en claro su respaldo y solidaridad con la familia de la artista.