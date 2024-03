Magaly Medina 'fulmina' a Christian Cueva tras pedir perdón a Pamela López: "Las promesas se las lleva el viento"

Magaly Medina opinó sobre la declaración de disculpa de Christian Cueva hacia su esposa. 'La Urraca' criticó al futbolista, sugiriendo que su pedido de perdón será olvidado cuando encuentre a la próxima mujer a la que le envíe mensajes. Recordemos que Christian Cueva le fue infiel a su esposa Pamela López con la cantante de cumbia Pamela Franco. No obstante, la aún esposa del futbolista reveló que sería más de una vez las veces que el futbolista sacó los pies del plato. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina criticó el perdón de Christian Cueva

La periodista inicialmente expresó dudas sobre la autenticidad del pedido de disculpas de Christian Cueva, señalando que ya lo había hecho previamente. Además, sugirió que para algunas personas, las disculpas pueden parecer vacías y automáticas. "Yo no sé por qué esta vez este hombre tendría que ser sincero. Todas las mujeres estamos cansados, hemos vivido un poquito para saber que las palabras no sigfican nada que las promesas están hechas para que las escuchen las ingenuas", manifestó.

Magaly Medina consideró que 'el perdón no quiere decir en retomar una relación'. "El perdón no tiene nada que ver con seguir siendo una pobre idiota al costado de alguien que te maltrató, que te engañó, que te faltó el respeto", manifestó.

El perdón de Christian Cueva

Christian Cueva emitió un comunicado extenso en el que solicita disculpas a su aún esposa, Pamela López, después de que se revelara una serie de infidelidades. El futbolista admitió haber engañado a su pareja con Pamela Franco y Chris Soifer. Ahora, busca el perdón de su cónyuge por sus errores en el matrimonio. Utilizó sus redes sociales para hacer pública esta solicitud de perdón. ¿Será perdonado? Para obtener más información, consulta la siguiente nota.

El jugador de fútbol destacó que Pamela López siempre buscó su bienestar y ahora lamenta haber sido egoísta. "Después de tanto tiempo paso por acá más calmado primero para pedirle a Dios perdón, para pedirle perdón a mi familia a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi y fui egoísta al no escucharla fuiste tú la que me decía mis verdades", sostuvo.

En otra instancia, el jugador de fútbol destaca que está seguro de que Pamela López le otorgará una oportunidad debido a su constante dedicación hacia sus hijos y su familia. "Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor siempre cuidaste de nuestro hogar de nuestros hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas siempre fuiste más valiente que yo. Hoy la vida me golpea, pero merecido lo tengo, toda los días de mi vida te voy a pedir perdón", sostuvo.