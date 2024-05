Magaly Medina le responde a Paolo Guerrero por escándalo con su reportero: "Esta noche no callaré nada"

Magaly Medina usó sus redes sociales para responderle a Paolo Guerrero por el escándalo que protagonizó con el reportero de la 'Urraca'. El 'Depredador' asegura que en las imágenes se le ve claramente molesto debido a que el 'Urraco' de la conductora de televisión le habría faltado el respeto.

Además, Paolo Guerrero le recordó a Magaly Medina los problemas legales que tuvieron. Sin embargo, la 'Urraca' dejó en claro que no callará nada esta noche en su programa, pues a través de sus redes sociales le respondió directamente a Paolo Guerrero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina le responde a Paolo Guerrero

La conductora de televisión Magaly Medina no dudó en responderle a Paolo Guerrero, quien aseguró que el escándalo con el reportero de la 'Urraca' se debió a que le faltaron el respeto. En ese sentido, a través de sus redes sociales, la periodista anunció que esta noche mostrará 'el verdadero rostro de Paolo Guerrero'.

"Esta noche, en mi programa, voy a mostrar todas las imágenes que muestran el verdadero rostro de Paolo Guerrero. Parece que a él no le ha gustado y me está diciendo en sus redes sociales que yo no puedo hablar con él porque tuvimos un juicio", empezó diciendo Magaly Medina.

"Yo sí puedo hablar de él, yo puedo opinar. Soy una periodista que tiene libertad de expresión y el juicio que tuvimos terminó, caducó. Cumplí mi sentencia. Un juicio con sentencia consentida es un juicio que ya acabó y yo esta noche no me voy a callar nada porque a mi no me gusta la gente que se victimiza cuando sabe muy bien que ha cometido un error tremendo. Y voy a contar también las circunstancias en las que sucedió todo esto", acotó la conductora.

¿Qué imágenes mostrará la 'Urraca'?

Vale la pena mencionar que Paolo Guerrero y Magaly Medina no mantienen una relación amistosa, especialmente desde que Medina fue encarcelada en 2008 por destruir en vivo una carta notarial del futbolista del club César Vallejo. Este incidente ocurrió después de que Guerrero le pidiera que corrigiera información errónea sobre una salida con Fiorella Chirichigno, la cual había sido malinterpretada durante sus responsabilidades con la selección peruana.

Por lo tanto, es plausible pensar que Paolo Guerrero se habría sentido molesto con la presencia de los reporteros de Magaly Medina. Como resultado, Magaly anunció que revelará imágenes inéditas de la reacción "casi explosiva" de Guerrero hacia los reporteros.

"Mañana (miércoles) les garantizamos que tenemos algo que ya lo van a comenzar a ver y no se lo pueden perder. Nuestro Urracos tuvieron un choque casi casi explosivo con Paolo Guerrero. Mañana les vamos a contar todos los detalles con imágenes exclusivas", dijo la esposa de Alfredo Zambrano en la última emisión de su programa ayer martes 07 de mayo.