Magaly Medina minimiza a Melissa Paredes, quien la acusó de no hacer bien su trabajo: "Tengo otras prioridades"

Magaly Medina llamó la atención de sus seguidores al revelar aspectos de su reciente viaje a Arequipa, donde conmemoró el cumpleaños número 52 de su esposo, Alfredo Zambrano. El viaje a la Ciudad Blanca formó parte de la celebración del cumpleaños del notario, y decidió no prestar atención a las críticas de Melissa Paredes, quien la atacó en redes sociales.

Recordemos que la 'Urraca' sostuvo en su programa que la boda de la actriz sería por canje, lo cual ocasionó la molestia de Paredes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina 'chotea' a Melissa Paredes

Durante la celebración de la Urraca con su esposo, se le preguntó en una entrevista con un periódico local sobre sus recientes intercambios de palabras con Melissa Paredes, quien había reaccionado a algunos comentarios de la presentadora. Ante ello, la conductora de espectáculos de ATV mencionó que la próxima boda de la modelo recibiría muchos 'canjes' para celebrar la ocasión especial.

Este comentario generó una respuesta inmediata de la exchica reality. Sin embargo, Medina restó importancia a la polémica y prefirió concentrarse en su viaje. "Vine a Arequipa a celebrar el cumpleaños de mi esposo, y la verdad que todo el mundo espere y haga su colita, porque hoy no tengo ganas de responderle a nadie, estoy en otras cosas, tengo otras prioridades", respondió Magaly Medina al diario Trome.

Sin embargo, la cosa no se detuvo ahí, ya que Magaly también anunció que tenía planes de regresar al día siguiente, dejando en claro que volvería a su programa con renovadas energías y posiblemente con nuevos temas de interés para su audiencia. "Mañana por la mañana regresamos", agregó Magaly Medina.

Este comentario generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes estaban a la espera de una posible respuesta crítica hacia Melissa Paredes en la edición de hoy de su programa de espectáculos.

Melissa Paredes desmiente 'canjes' de su boda

Melissa Paredes desmintió de manera pública las afirmaciones de Magaly Medina sobre su próxima boda con Anthony Aranda. La modelo emitió un comunicado firme en sus redes sociales para expresarse al respecto.

"No puedo quedarme callada. Me acaba de llegar un video en el que se inventaron cosas en el programa de Magaly. Yo sé que no te interesa mi boda, y a mí tampoco me importa tu programa. Me han invitado dos o tres veces, y tengo las pruebas; a Anthony también, pero no nos interesa, ni aunque nos paguen lo que sea. Deberías hacer bien tu trabajo e investigar, y si te dicen que yo pido canje, deberías pedir pruebas", señaló la también actriz sobre el programa de Magaly Medina.