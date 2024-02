Magaly Medina revela la única vez que advirtió a un personaje sobre un ampay. ¿Por qué lo hizo?

En el reciente capítulo de "Magaly TV La Firme", la incansable Magaly Medina sorprendió al contar cuándo fue la única vez que decidió advertir a alguien sobre un ampay que se emitiría en su programa. La 'Urraca' reveló detalles inéditos.

Magaly y la única vez que advirtió sobre un ampay

En "Magaly TV La Firme", la conductora Magaly Medina dejó a todos boquiabiertos contando una historia que nadie esperaba. La 'Urraca', acostumbrada a poner todo al descubierto, reveló el momento exacto en que decidió avisar a alguien sobre un ampay. La primicia que nadie se esperaba.

Magaly, después de desatar la tormenta de chismes sobre las infidelidades de Christian Domínguez, soltó una confesión que sorprendió a todos. La conductora, siempre directa, compartió el día que decidió anticipar un ampay a la mayor afectada.

"La única vez que levanté un teléfono fue para hablar con Mónica Delta, una periodista que en ese entonces estaba en Panamericana", soltó Magaly Medina dándole importancia al respeto entre colegas.

¿Pero por qué decidir ser la mensajera de malas noticias? Magaly lo explica sencillo: "Yo sabía que una vez que el ampay salga al aire iba a causar un terremoto". Entonces, Magaly, como buena amiga, tomó la iniciativa: "La única vez que he levantado un teléfono ha sido para hablar con Mónica Delta [...] le dije: 'Esta noche advierte a tus hijos que si están al frente del televisor verán a su papá con una señorita'".

Recordemos que la 'Urraca' ampayó en una oportunidad al padre de los hijos de Mónica Delta, Roberto Reátegui, con la popular periodista Mávila Huertas.

"Magaly (Medina) tuvo esa gentileza y eso me permitió a mí conversar con Roberto (Reátegui) y a aclarar las cosas... El ampay no me agarró de sorpresa porque nosotros ya estábamos separados. Lo que sí no quería es que le hicieran daño a mis hijos", reconoció en su momento Mónica Delta.

Solo una vez en la vida

Además, Magaly hizo énfasis en que esto fue una acción única en su carrera y hasta tuvo que buscar el número de Mónica, ya que no suele tener guardados los contactos de sus colegas famosos.

Con respecto a las declaraciones de Erick Delgado, quien lanzó la idea de que Magaly había llamado a Melissa Klug para adelantarle un ampay de Jesús Barco, la 'Urraca' fue tajante: "No fastidien, yo no soy una chismosa ni la vecina de tu barrio". Magaly negó rotundamente estas acusaciones y dejó claro que no es su estilo estar chismeando por ahí.

Magaly quiso dejar claro que, aunque pueda ser la reina del chisme en la televisión peruana, no siempre está dispuesta a tocar la puerta de sus colegas con primicias. "Fue la única vez y tuve que además buscar el teléfono de ella, porque aquí en mi celular no hay teléfono de nadie del medio", remarcó la conductora.

Esta revelación agrega un toque diferente al ya movido mundo de la farándula. Esperamos ansiosos por más chismes y sorpresas en los próximos episodios del programa de Magaly.