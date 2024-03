Magaly Medina sorprende a sus seguidores tras lucir cuerpo de infarto en un atrevido bikini (FOTO)

La presentadora de espectáculos Magaly Medina mostró su figura en sensuales trajes de baño durante su reciente viaje a los Estados Unidos. La conductora de televisión compartió algunas de estas impactantes imágenes en su cuenta de Instagram. Cabe resaltar que la popular 'Urraca' está próxima a cumplir los 61 años.

De este modo, Magaly Medina sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales luciendo una envidiable figura. En ese sentido, los fanáticos de la presentadora de televisión peruana la llenaron de elogios en los comentarios de su publicación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina luce cuerpo de infarto

Recientemente, la conductora de espectáculos Magaly Medina se dio una escapada a Miami para disfrutar del sol y del mar a pocos días de su cumpleaños el 31 de marzo. Ante ello, la popular 'Urraca' lució un atrevida bikini que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en llenarla de elogios.

"Una breve escapada a Miami para cumplir con pendientes, pero también para disfrutar del sol, el mar y los amigos ¡Gran inicio de semana!", posteó junto a sus imágenes en su cuenta de Instagram.

En varias ocasiones, Magaly Medina ha mencionado que solo ha intervenido su nariz y que sigue una constante rutina de tratamientos faciales y corporales, junto con un estricto régimen de ejercicios y alimentación. Sin embargo, el año pasado, durante una entrevista con la periodista Verónica Linares en su programa 'La Linares' en su canal de YouTube, admitió haberse sometido a un aumento de glúteos utilizando ácido hialurónico.

¿Distanciada de su esposo?

Hace unos días, el usuario Pajita compartió en X (anteriormente Twitter) un mensaje que insinuaba que la presentadora de espectáculos estaba alejada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. A pesar que no hubo alguna prueba al respecto, los internautas en redes sociales empezaron a especular sobre este tema.

En una breve comunicación con un medio local, Magaly Medina señaló que no le daría vida a un desconocido de las redes sociales. "No voy a responder a cualquier desconocido que cree saber sobre mi vida más que yo. No puedo dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y donde mi esposo no puede acompañarme", sostuvo.

De esta manera, la conductora de televisión decidió ponerle fin de una vez por todas a esas especulaciones sobre el supuesto distanciamiento entre ella y su esposo Alfredo Zambrano.