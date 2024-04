Magaly Medina tras ser comparada con Dina Boluarte por lujosas compras: "Se llama estilo de vida"

En medio de las investigaciones que Dina Boluarte enfrenta por el caso Rolex, Magaly Medina decidió mostrar la lujosa cartera exclusiva que recibió de su esposo Alfredo Zambrano en su último cumpleaños. Sin embargo, algunos usuarios no reaccionaron favorablemente a este gesto, comparándola con la presidenta de la República, cuya residencia en Surquillo fue allanada sorpresivamente.

Ante ello, la popular conductora de televisión no se quedó callada y decidió responder a todos sus detractores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina muestra lujoso regalo de cumpleaños

Después de celebrar su cumpleaños número 61, Magaly Medina compartió con el público el lujoso regalo que recibió de su esposo en su día especial. Se trata del bolso Kelly, reconocido como uno de los más emblemáticos y exclusivos de la reconocida casa de moda francesa Hermès, conocida por sus productos de alta calidad, como carteras, joyas y sandalias.

"Esta es una cartera especial. Las Birkin y Kelly de Hermès son muy difíciles de conseguir y hay que estar en lista de espera por muchísimo tiempo. La espera puede durar incluso años. Conseguir esta Kelly ha sido un regalo muy anhelado que mi esposo me dio ¡por mi cumpleaños!", expresó emocionada, sin imaginar cuál sería la reacción de los usuarios.

Le responde a sus detractores

Magaly Medina no esperaba recibir críticas por mostrar la lujosa bolsa que le regaló Alfredo Zambrano. En los comentarios, algunos la compararon con la presidenta Dina Boluarte, insinuando que ambas dan demasiada importancia a los accesorios de lujo. "Nada te vas a llevar a la tumba, pareces Dina con cosas materiales", le dijeron los internautas en las redes sociales.

Magaly Medina responde críticas

"Yo no trabajo para el Estado", respondió la conductora de 'Magaly TV La Firme'. Ante la insistencia en el tema, añadió: "No seas ridícula, haz comparaciones inteligentes", respondió la conductora de televisión. Magaly Medina también se tomó el tiempo de aclarar por qué compartía en redes sociales sus compras de lujo. "Es lo que se hace ahora en redes sociales y no es por presumir. Se llama estilo de vida y yo les muestro cómo vivo detrás del personaje que sale frente a una cámara cada noche", mencionó.

Incluso afirmó que no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad por parte de Alfredo Zambrano, independientemente de los costosos regalos que pueda ofrecer como manera de disculpa. "Mi dignidad no tiene precio. Si algún día mi esposo me falta el respeto, sabe que no habrá cartera, joya o dinero que evite que lo deje", sentenció Magaly Medina.