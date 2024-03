"Mal intencionadas": Bryan Torres echa la culpa a chicas que se lanzan a robarle besos tras conciertos

Bryan Torres se convirtió en el centro de atención después de que Amor y Fuego difundiera imágenes en las que una joven lo besa sin su consentimiento. Durante una conversación con América Hoy, el cantante afirmó que son las chicas las que se acercan para tomar una foto y aprovechan para darle besos en la mejilla. Ante ello, marca su distancia sobre haberle sido infiel a Samahara Lobatón. Incluso, juró por su hijita que esto no habría ocurrido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Bryan Torres marca distancia de chicas mal intencionadas

El salsero Bryan Torres habló después de lo sucedido en 'Amor y Fuego', donde una chica lo sorprendió con un beso. Él afirma que no fue en la boca y que ella simplemente se acercó para preguntarle sobre un concierto. El antiguo amigo de Jefferson Farfán causó sorpresa al responsabilizar a las seguidoras que asisten a sus conciertos y se acercan a él.

"Se acercan a pedir fotos, te piden las chicas oye una foto y te quieren dar beso en el cachete y tomarse. Son super mal intencionadas y si no te tomas que botadooo, pero jamás hasta el día de hoy he cometido una falta", sostuvo. Por otro lado, juró por su hija afirmando que nunca le había sido infiel a Samahara Lobatón. "Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más", dijo.

Niega ruptura amorosa

Además, a Torres se le preguntó por qué Samahara Lobatón y él eliminaron las imágenes en las que aparecían juntos. "Te soy sincero, yo no sé jugar mal con nadie. Ni peleados ni distanciados ni nada", manifestó. Recordemos que usuarios en redes sociales recientemente notaron que la hija de Melissa Klug eliminó las fotos de su actual pareja, Bryan Torres, de sus perfiles.

♬ sonido original - América Televisión @americatelevision ¡RUMORES DE SEPARACIÓN! 💔📱 Se especula sobre el posible fin de la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres luego de una publicación realizada en el Instagram de Bryan. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios! 💬🤔 #AméricaEspectáculos

Esto ha llevado a especular que podrían haber enfrentado problemas en su relación. Además, se ha observado que ambos se han dejado de seguir en redes sociales, lo que alimenta aún más las sospechas de los internautas en estas plataformas digitales.

Cabe resaltar que según lo revelado por personas cercanas a ellos, Samahara Lobatón y Bryan Torres tenían planes de casarse este año. A pesar de los altibajos en su relación, la pareja mostraba muestras de afecto al publicar fotos románticas juntos. Sin embargo, todo sugiere que actualmente podrían estar enfrentando algún problema. Es destacable mencionar que ninguno de los dos ha emitido un comunicado al respecto hasta el momento.