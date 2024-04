¿Mala madre? Rebeca Escribens le hace peculiar broma a Brunella Horna tras no verla con su hijo en París

La empresaria Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña optaron por pasar Semana Santa en París, Francia. Sin embargo, lo que sorprendió a la presentadora Rebeca Escribens fue la ausencia del bebé de la pareja en las fotos compartidas en sus redes sociales de ambos.

En respuesta, la conductora de América Espectáculos hizo un comentario jocoso, pero pronto lo retiró y respaldó la decisión de 'Bubu'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rebeca Escribens bromea con Brunella Horna

El programa América Espectáculos emitió un reporte acerca del reciente viaje de la presentadora de América Hoy junto a su esposo y los hijos mayores del ex parlamentario. En las fotos publicadas por la modelo, no se observa la presencia del hijo menor, lo cual sorprendió a Rebeca.

"¿No llevó al bebé? Qué mala madre.... ¡Mentira, estoy molestando! Las parejas también tienen derecho de darse una escapadita y sobre todo el primer año del bebé, donde la mamá lo es todo", dijo la también actriz. También expresó que Brunella y Richard son afortunados por tener la oportunidad de viajar y confiar en dejar a su hijo bajo el cuidado adecuado.

Marca distancia de Ana Paula Consorte

Mientras Ana Paula Consorte descendía de su vehículo, un reportero de 'Amor y Fuego' se acercó para preguntarle si había tenido la ocasión de encontrarse con Horna. "No, con esa chica no", lo que sorprendió al reportero debido a su sinceridad.

Al ser consultada si estaría interesada en conocerla en el futuro, Consorte fue directa: "No, muchas gracias, habla muchas cosas que no son verdad". Este intercambio revela no solo su posición respecto a Horna sino también una percepción negativa sobre la personalidad o conducta de la presentadora de televisión.

Por otro lado, Brunella Horna enfatizó que no tiene intención de invitar a la persona extranjera al bautizo de su hijo con Richard Acuña, ya que no tienen una relación de amistad. También destacó que no mantiene contacto alguno con las esposas de los jugadores de la UCV. "¿Por qué le invitaría si no somos amigas?", dijo la 'Bubu' tras las interrogantes de Edson Dávila sobre la posibilidad de invitarla al bautizo.

Es importante destacar que Brunella Horna sugirió que la modelo brasileña no desea ser su amiga debido a que ella defendió a Doña Peta durante los rumores sobre su mala relación. Por tal motivo, la pareja de Paolo Guerrero decidió marcar distancia de la conductora de 'América Hoy'.