¿Malentendido? Damián Ode aclara polémica de sus chocotejas con Ricky Trevitazzo en el repechaje de EGCF

¡TODO ACLARADO! El final del repechaje en "El gran chef famosos x2" estuvo marcado por la polémica. Damián y el Toyo estuvieron en el ojo de la tormenta por presuntamente haber saboteado la preparación de las chocotejas de Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo, sin embargo, todo se habría tratado de un mal entendido. Mediante sus redes sociales, Damián Ode y el ex "Skándalo" se pronunciaron al respecto mediante un video y dejaron las cosas claras ante las especulaciones que se venían tejiendo en las plataformas digitales.

¿Qué pasó entre Ricky Trevitazzo y Damián Ode?

El último día del repechaje llegó a "El gran chef famosos x2" y con el, las dos últimas preparaciones de esta etapa. Lo primero que tuvieron que preparar fueron unas chocotejas, plato en el cual, los hermanos Cano aseguraron conocer los secretos para realizarlas a la perfección.

Esta primera preparación trajo mucha polémica en pleno programa y en redes sociales y todas las críticas apuntaron a Damián y el Toyo. ¿La razón? Primero, los cómicos se apoyaron en Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo al pedirle un poco de chocolate para preparar sus chocotejas.

En anteriores oportunidades, José Peláez y el mismo jurado del programa señalaron que al tratarse de una competencia, y más aún en un día decisivo, no se podían ayudar, pero lo dejaron pasar. Sin embargo, lo más grave llegó después, ya que Ricky Trevitazzo acusó a una de las duplas de haber aplastado su preparación.

"Nosotros hemos sido los primeros en poner nuestras chocotejas ya preparadas en el abatidor. Yo no voy a decir nombres, pero más de uno ha estado viniendo y al manipular la barra de chocotejas, lo han puesto encima y eso se dobla, se parte y ahí se ha hecho un bolondrón todo" , expreso Trevitazzo.

Pese a que no quiso revelar el nombre del compañero que lo habría "saboteado", las cámaras de "El gran chef famosos x2" enfocaban en todo momento a Damián y el Toyo, en específico al primero en mención. En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar y los acusaron de perjudicar a propósito a sus compañeros.

Polémica aclarada

Tras todo este lío desatado en las plataformas digitales, Damián Ode se defendió y aclaró toda duda al respecto. Muchos lo acusaron de intentar sabotear a sus compañeros del programa, pero para que no quede duda de que no han sido así las cosas, se juntó con Ricky Trevitazzo para aclarar los malos entendidos.

En el video presentado en redes sociales, Ricky Trevitazzo, quien fue el más ofuscado durante el programa, reconoció que no solo fue Damián Ode quien manipuló sus alimentos.

El ex "Skándalo" aclaró que también lo habría hecho Josetty Hurtado, pero descartó cualquier mala intención al respecto. "Causa no era culpa tuya porque en realidad fue algo fortuito, pero después vino Josetty , quizás no se dio cuenta y lo samaqueó el chocolate y se rompió toda la parte de abajo y ahí si me ralle", dijo el cantante.

"Pero no es culpa de ella, todo es sin mala intención, acuérdate que todos estábamos correteando, el abatidor está con todas las cosas juntas, uno saca lo suyo, a veces pasa. La gente alucina y no se da cuenta de esos detalles", respondió Damián Ode.

Para dejar toda la polémica atrás, Damián Ode señaló que nunca haría algo en contra de sus compañeros de "El gran chef famosos". "Nunca en la vida haríamos algo intencional para dejarlos mal, los queremos y apreciamos mucho y estamos sumamente felices de haber pasado el repechaje juntos. Besote para Josetty quien al igual que yo correteábamos para llegar a tiempo en la competencia", puntualizó.