Marcelo Tinelli y Milett Figueroa intercambian mensajes de amor por San Valentín: "Amor mío"

Marcelo Tinelli demostró su amor en San Valentín para su guapa novia Milett Figueroa. Resulta que el conductor argentino compartió un tierno video gritando a los cuatro vientos su amor. ¿Quieren saber todos los detalles? Te los contamos.

Marcelo Tinelli declara su amor por Milett Figueroa en San Valentín

Marcelo Tinelli, el rey de la televisión argentina, no pudo resistirse y desató su lado más romántico en pleno Día de San Valentín. Y todo por su amada Milett Figueroa. ¿Cómo? A través de las redes sociales, claro está. Y qué mejor manera de expresar su amor que con un tierno video lleno de fotos de ellos dos.

En su cuenta de Instagram, Tinelli dejó escapar un "Feliz día de San Valentín, Amor mío @milett. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo". ¡Ay, qué bonito!

Ante el saludo por San Valentín, Milett Figueroa comentó: "Los días más lindos, amarte siempre". Ambos demuestran que su amor permanece con el tiempo. Más allá de su participación en el reality de baile "Bailando" donde se conocieron. Del mismo modo, Milett Figueroa compartió imágenes juntos este 14 de febrero.

Milett dice que le hace bien Tinelli

Y eso no fue todo, porque Milett no se quedó atrás y compartió algunas fotos con su galán, diciendo: "Me haces bien, Marcelo Tinelli". Una bonita declaración de amor.

Pero, retomemos el tono amoroso, porque lo que viene es aún más jugoso. Resulta que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no solo están derrochando amor en mensajes, también están de vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Y atención, que se viene algo grande: viajarán a Perú para que Tinelli conozca a la familia de Milett.

Y como si eso no fuera suficiente, aquí hay más. Surgen rumores de un posible compromiso entre Tinelli y Milett. Una foto de la modelo luciendo un brillante anillo en su dedo anular ha encendido las alarmas.

¿Compromiso a la vista? La verdad es que aún no hay confirmación, pero sí palabras de Tinelli que dicen que cuál es el problema con regalarle un anillo a su novia. Y una fuente cercana asegura que se trata de un obsequio que Marcelo le hizo a Milett Figueroa al regresar de su viaje a Mendoza, donde grabaron "Los Tinelli". No hay compromiso formal, apenas una prueba de un amor que es cada vez más fuerte.

En fin, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa gritan su amor a los 4 vientos por San Valentín. Estaremos atentos de las próximas novedades del mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!