Marcelo Tinelli sobre rumores de compromiso con Milett Figueroa: "¿No puedo regalar un anillo a mi novia?"

Marcelo Tinelli, el conductor de "Bailando 2023", y la popular modelo peruana Milett Figueroa, han desatado rumores de compromiso tras compartir una foto de un anillo que hizo revuelo en las redes. ¿Se comprometieron o fue solo un regalo? Tinelli se pronunció al respecto y nos dejó algunas pistas.

Marcelo Tinelli se pronuncia sobre anillo

En una entrevista para un programa argentino en "América TV", Marcelo Tinelli no pudo evitar las preguntas sobre la lujosa joya que le entregó a Milett Figueroa.

Durante su participación en el programa "A la tarde", Tinelli, entre risas, expresó su desconcierto: "Perdón, ¿regalar un anillo ahora es compromiso? ¡No entiendo!". Cuando le consultaron si se habían comprometido, el argentino respondió con humor.

"Luis Ventura genera la duda. Estás generando la duda desde ahí. La foto es cierta, pero es un regalo a mi novia. Sí, me gustaría. No (nos comprometimos). ¿No puedo regalar un anillo a mi novia?, no entiendo", mencionó Tinelli.

El conductor defendió su gesto de regalarle un anillo a su novia y dejó claro que no tiene miedo de expresar su afecto con lujosos regalos. El conductor insistió en que se trató de un regalo y que el rumor sobre un posible matrimonio carece de fundamento.

Tinelli y su cercanía a la familia de Milett

Además, compartió que ya ha tenido el gusto de conocer a la suegra de Milett Figueroa, quien reside en Perú, fortaleciendo así los lazos con la familia de su novia. Tinelli reveló: "Sí, conocí a mi suegra, la invité dos veces, a mi suegra y a mi cuñada también".

Sin embargo, evitó confirmar o negar directamente el compromiso, manteniendo cierto misterio en torno al significado del regalo. Su respuesta dejó claro que, independientemente de la especulación, él puede regalar a su novia lo que desee.

Tinelli no esquivó las preguntas y también habló sobre su futuro con Figueroa. A través de su cuenta de Instagram, el presentador argentino reveló sus planes de visitar Perú este 2024, sugiriendo que el amor entre ellos sigue en crecimiento. Tinelli confesó que desea conocer Machu Picchu junto a la modelo peruana.

En medio de la incertidumbre y los rumores, Tinelli concluyó diciendo: "No, le regalé un anillo a mi novia, ¿no puedo regalarle un anillo a mi novia? Menos mal que lo vi". Aunque no se confirmó la noticia de una boda, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue siendo motivo de atención y cariño por parte de sus seguidores. ¿Será que pronto escucharemos campanas de boda para esta pareja?