María Pía Copello celebra reconocimiento a su hija por su negocio de 'Catitejas': "Orgullosa es decir poco"

María Pía Copello conductora del programa de "Mande quien mande" realizó una emotiva publicación en sus redes sociales al anunciar que su hija menor Catalina recibió un reconocimiento por su emprendimiento de chocotejas.

La ex animadora infantil no pudo pasar desapercibido este importante momento para su vida y para la de su pequeña por lo que le dedicó un extenso mensaje en el que resalta el amor que siente hacia su engreída y el apoyo que le seguirá brindando.

Mamá orgullosa

María Pía copelo usó sus redes sociales para anunciar que el emprendimiento de su hija menor Catalina viene dando sus frutos Y es que a pesar de su éxito en el mercado ahora ha recibido un significativo reconocimiento por esta idea de negocio que viene siendo un 'boom' en redes sociales.

Las populares "Catitejas" han logrado ganar fama estos últimos meses y es que gracias al esfuerzo de Catalina y al de su familia hoy este negocio ha sido reconocido por la Confederación Nacional de Comerciantes por ser un emprendimiento que inició una pequeña niña solo con ganas de salir adelante haciendo lo que más le gusta.

"Orgullosa es decir poco ❤ Hoy Catita recibió el reconocimiento de @conaco_oficial por @catitejas", dijo inicialmente Pía junto a la fotografía con su engreída felices de este logro.

La conductora recalcó que tanto ella como su esposo apoyarán a su hija en todos los proyectos que desee realizar, pues no solo son una familia, son un equipo.

"Esto recién empieza 💪🏻 y nosotros sus papis estaremos apoyándola en cada paso que de", agregó. Asimismo agradeció a todas las personas que han sido parte de este emprendimiento quienes han logrado que todo ello brinde frutos.

"Ya brindamos puestos de trabajo a un equipo de 18 personas, apoyando al crecimiento de sus familias y avanzando juntos", dijo María Pía.

Finalmente, también agradeció a todas las personas que han comprado su 'Catitejas' y que confía en el producto peruano de calidad y más que nada en los sueños de una niña que no se rinde y persigue cada una de sus metas.

Diversos personajes del espectáculo felicitaron a Catalina y a sus padres por sacar adelante este proyecto que empezó como un hobbie para transformarse en un negocio que hoy brinda trabajo a más personas.

María Pía Copello se alarmó por el debut de su hijo en el rally de automovilismo: "¡Me muero!"

El domingo pasado, María Pía Copello fue vista en Cañete, lejos de las luces de la televisión, brindando apoyo a su esposo Samuel Dyer, quien regresaba al mundo del rally después de casi dos décadas. Lo que Copello no esperaba era ver a su hijo debutar como copiloto en este apasionante deporte.

En una entrevista con 'Automóvil Club Peruano', María Pía Copello compartió sus impresiones sobre esta nueva aventura de su familia. Al ser preguntada por su reacción ante el debut de su hijo, Copello expresó: "La verdad que no sabía. Me ha dado una sorpresa. ¡Casi me muero!". Sus palabras reflejan claramente su emoción y asombro ante la noticia inesperada.

El hijo de María Pía, Samuel Dyer Jr., también se pronunció al respecto, confesando que hablar con su madre sobre su deseo de ser copiloto fue un poco complicado. Sin embargo, aseguró que ambos se comprometieron a disfrutar al máximo esta nueva experiencia. "Hablar con mi mamá fue complicado, pero le prometimos que venimos a vacilarnos más que todo, no tanto a ganar", afirmó.