Mariella Zanetti duda de la sexualidad de Christian Domínguez tras varias infidelidades: "No lo acepta"

Mariella Zanetti habló sobre la traición de Christian Domínguez a Pamela Franco, junto a Mary Moncada. La ex participante de 'El gran chef famosos' mostró su desaprobación hacia el comportamiento del cantante y sugirió que podría tener otras preferencias sexuales. De igual forma, desaprobó el comportamiento que ha tenido el cantante de cumbia en los últimos años, pues no es la primera vez que comete estas faltas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mariella Zanetti puso en duda virilidad de Domínguez

La popular actriz cómica Mariella Zanetti habló sobre las infidelidades del cantante de cumbia, quien está en el ojo de la tormenta. Recordemos que él ha sido ampayado nuevamente y siendo infiel en su actual relación amorosa. Ante ello, la ganadora de "el gran chef famosos" no dudó en criticar estos hechos, ya que Christian Domínguez ha sido vinculado a diversas mujeres a la fecha.

♬ sonido original - La Noticia Perú @lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Mariella Zanetti sobre Christian Domínguez tras ampay: "Quizás no está seguro de su virilidad" En entrevista concedida a 'La Noticia', Mariella Zanetti se refirió al ampay donde Christian Dominguez 📺 aparece con una bella rubia en una camioneta. La figura de la TV sostuvo que probablemente la estrella de la cumbia sufra algo patológico y cuestionó el transfondo del caso. ¿Qué opinas? 🤯🤔🫣 . . . #MariellaZanetti #ChristhianDominguez #ampay #infidelidad #Tendencias #programa #LaNoticia #Espectáculos #fypシ

"De repente será que él no está muy claro con lo que quiere, ¿nunca se han puesto a pensar? ¿Qué pasaría si el señor no está seguro de su virilidad y por eso que pasan estas cosas? No tendría nada de malo tampoco", expresó Mariella Zanetti en una entrevista para el portal La Noticia.

La humorista hizo referencia a otros hombres que parecen muy machos en apariencia, pero sugirió que en realidad sienten atracción por personas del mismo sexo. "En el fondo, de repente, su opción (sexual) es otra y no lo quiere aceptar. Estamos especulando, pero de repente la cosa va por ahí. O tal vez es inmaduro".

El último escándalo del cantante de cumbia

La más reciente controversia de Christian Domínguez ocurre con una joven chiclayana de 24 años, quien se presentó en el programa de Magaly Medina para revelar chats, audios y videos comprometedores con el cantante de cumbia.

Tras una larga espera, Magaly Medina presentó un nuevo informe sobre Christian Domínguez, quien ha sido relacionado con Alexa Samamé, una chica de Chiclayo que reveló aspectos de su vínculo. Según lo expuesto en el programa de entretenimiento, su relación empezó después de una actuación musical del cantante en Chiclayo, donde se conocieron. Asimismo, Samamé afirmó que el artista la presentó a sus compañeros de la Gran Orquesta Internacional.

La joven mujer es Alexa Samamé Coronado, nacida en Chiclayo, quien, según su perfil de Instagram, está cursando estudios en Ingeniería Industrial y desempeña labores como modelo y anfitriona en eventos. En el pasado, se le asoció sentimentalmente con Sebastián Lizarazaburu, y ahora surge su relación con Christian Domínguez. Según el informe de Magaly TV, la chiclayana habría vivido un romance con Domínguez hasta hace algunos días y en uno de los chats se lee como el líder de la 'Gran Orquesta' le concreta una cita en un hotel: "Ya mi amor, ya sabes que llegas y pides la habitación 201, que es la del fondo, ya bebé".