Mario Hart revela que tiene planes de boda con Korina Rivadeneira: "Nos vamos a casar por religioso"

Mario Hart y Korina Rivadeneira han mostrado ser una de las parejas más estables en la televisión, ya que pronto celebrarán su séptimo aniversario juntos. Esto ha generado especulaciones sobre su próxima boda, y el piloto afirmó que tienen planes de casarse por la iglesia.

Tras 7 años de relación, el piloto decidió compartir sus planes con su pareja y sorprendió a sus seguidores al revelar esta noticia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mario Hart revela planes de boda con Korina Rivadeneira

En una entrevista con 'Más Espectáculos', Mario afirmó que tiene la intención de contraer matrimonio por la iglesia con Korina. Sin embargo, hay un obstáculo para llevar a cabo estos planes, ya que ambos tienen compromisos laborales muy demandantes. A pesar de que muchos internautas hayan especulado que ambos no se llegarían a casar, Mario Hart reveló que un matrimonio religioso sí está en sus planes.

"No es que no le dé importancia, creo que no me supe expresar, el matrimonio siempre estuvo en nuestros planes, sobre todo, hacerlo de la manera correcta. Vamos a casarnos por religioso, es algo con lo que soñamos los dos, pero ahorita tenemos muchas actividades, está en nuestros planes, pero tenemos que terminar de definir nuestros tiempos", aclaró el piloto Mario Hart.

La pareja está a punto de celebrar su séptimo aniversario juntos y comparten dos hijos: Lara y Marito Jr. Los antiguos competidores de 'Esto es Guerra' han logrado construir una de las familias más estables en el mundo de la televisión.

¿Escena de celos?

Mario Hart publicó una captura de pantalla de un mensaje en el que Korina Rivadeneira le reprocha por no responder sus llamadas y le exige que le envíe pruebas, mientras él le explica que está pasando tiempo con sus amigos.

"Amor, por qué no contestas las llamadas, ¿con quién estás?", preguntó Korina y Mario respondió que estaba viendo la Fórmula 1 con sus amigos, pero eso no convenció a la venezolana. "¿Me estás huev... ¿no? A ver. Quiero pruebas", reclamó, ante ello el exchico reality le preguntó si estaba hablando en serio y ella dijo que sí.

El momento no pasó desapercibido por los seguidores de ambos, ya que desconocían que Korina Rivadeneira suele ser celosa con su pareja. No obstante, el piloto tomó este hecho de manera jocosa, ya que ambos tienen una relación bastante larga y fruto de su amor, tienes dos hijos. Por tal motivo, el también cantante no dudó en revelar sus planes de boda con la madre de sus hijos.