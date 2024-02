Mary Moncada dejó por los suelos a Christian Domínguez al delatar detalle íntimo: "Momento humilde"

Mary Moncada no tuvo pelos en la lengua al exponer secretos picantes sobre su romance con Christian Domínguez. La administradora se soltó en una videollamada con el programa "Magaly TV La Firme" para contar todo sobre sus encuentros íntimos con el cumbiambero.

Mary Moncada hunde a Christian Domínguez

La farándula está que arde, y Mary Moncada no se quedó callada al revelar detalles picantes de su relación con Christian Domínguez. En una videollamada con "Magaly TV La Firme", Mary soltó toda la sopa sobre sus momentos más íntimos con el cumbiambero. Las confesiones dejaron impactados a todos.

Rompiendo el silencio de Mary. El jueves 1 de febrero, Mary Moncada decidió abrir su corazón y contar todo sobre su relación con Christian Domínguez. La influencer, que se ha vuelto famosa por sus historias amorosas, decidió sacar a la luz todos los secretos.

Magaly Medina, la famosa conductora, preguntó sobre si eran buenos los encuentros íntimos con Domínguez. "¿Valía la pena el sexo?", preguntó la Urraca sin imaginar la sincera respuesta de la influencer. Mary no se guardó nada: "No, no, fue como que perdí mi tiempo ahí y de una forma mal". Una revelación que seguro dejó a Christian con la boca abierta.

Magaly, siempre con su toque de picardía, llamó a esta situación un "momento humilde". ¿Por qué? Porque Mary no tuvo reparos en expresar que los momentos íntimos con Christian no fueron de su agrado.

Mary Moncada hace mea culpa y pide perdón a Pamela

En una confesión sorprendente, Mary Moncada reconoció su error y ofreció disculpas a Pamela Franco y a todos los afectados. "Fue mi error, yo asumo mi error y pido disculpas a las personas afectadas. No me estoy victimizando, sí cometí un gran error y pido disculpas, lo asumo", declaró la rubia en la conversación con Magaly Medina.

Detalles del romance prohibido. Mary reveló que, a pesar de saber que Christian tenía una familia, él la buscaba constantemente. "Yo asumo mi error y pido disculpas. Después que me enteré que él tenía una situación, yo hubiese parado de verlo... Sí la pasábamos bien cuando estábamos juntos, pero ni siquiera es my type porque no me gusta, yo jamás tuviera una relación con una persona así. Solo buscaba un good time", explicó Moncada.

Así que, Mary Moncada no solo reveló detalles de sus encuentros con Christian Domínguez, sino que pidió disculpas por lo que hizo. ¡Esto está que arde! Estaremos al tanto de los próximos episodios de este drama amoroso en la farándula peruana.