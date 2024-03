¡Más felices que nunca! Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo sorprenden luego de anunciar embarazo

En octubre del 2023, Mauricio Diez Canseco y la artista Dailyn Curbelo reavivaron su romance. Recientemente, durante un evento, Alfredo Benavides anunció que la pareja está esperando un bebé para este año, noticia que los futuros padres confirmaron con alegría. Ante ello, la noticia tomó por sorpresa a todos los presentes en el lugar, quienes no dudaron en brindarle los mejores deseos a la pareja. Conoce más información en la siguiente nota.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo serán padres

Mauricio y Dailyn estaban compartiendo una cena agradable cuando el comediante Alfredo Benavides reveló que la artista está embarazada del famoso pizzero y que esperan dar la bienvenida al bebé este año. Benavides les felicitó y recordó que la pareja había retomado su relación en 2023. En respuesta, Mauricio expresó su gratitud con una sonrisa y gestos de agradecimiento. De este modo se confirmó la noticia luego de la reacción del pizzero, quien se mostró más enamorado que nunca de su pareja Dailyn Curbelo. Ante ello, los presentes en el lugar les brindaron también sus mejores deseos.

"Nuevamente, el amor está entre nosotros y creo que la mayor muestra de amor es tener una familia. Mauricio, te felicito. Dailyn, te felicito, por el próximo bebé. Señoras y señores, Maurcio y Dailyn van a ser papás", dijo el hermano de Jorge Benavides en un evento de Rústica.

Se dan una nueva oportunidad en el amor

En octubre de 2023, Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo llamaron la atención al darse un beso frente a los periodistas. En ese momento, la cantante cubana insinuó la posibilidad de reconciliarse con el empresario peruano con su famosa frase "¿Tú quieres show?", tratando de evitar más atención mediática, ya que recordaba un conflicto público que tuvo en 2014.

Aunque Dailyn Curbelo se abstuvo de hablar sobre la vida personal de Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama, dejó claro que no planean volver a estar juntos, a pesar de que 'Palomo' esté soltero. Aunque su historia pasada terminó con conflictos, han logrado resolver sus diferencias.

"No (habría una reconciliación). Yo creo que nosotros nos llevamos tan bien de esta manera (como amigos). Nosotros nos queremos. Yo lo quiero a él como si fuera mi familia, él también a mí. Hablamos siempre, nos comunicamos. Estoy pendiente de él, él de mí. Sé sus proyectos, él sabe los míos", aseguró la rubia. "Yo lo adoro. Nos sentimos como familia, le digo 'papi' y él 'mami', aunque intentaron que no lo llame así", dijo en referencia a Lizama. "Yo ya le dije: 'No te vayas a buscar otra cubana'", agregó entre risas.