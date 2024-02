¿Más rentable que sueldo de EEG? El exchico reality Duilio Vallebuona incursiona en la crianza de cuyes

Duilio Vallebuona, reconocido por su participación en programas como 'Combate' y 'Esto es Guerra', ha lanzado un nuevo proyecto televisivo llamado 'Agricooltores', centrado en la agricultura y la cría de animales. Este programa, producido por Sin Argollas para plataformas virtuales y televisión nacional, marca el debut de Vallebuona como presentador y refleja su pasión por el campo, influenciada por su experiencia en la crianza de cuyes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Duilio Vallebuona incursiona en la crianza de cuyes

El exchico reality Duilio Vallebuona pretende resaltar la importancia del sector agropecuario en Perú y cómo puede ser presentado de manera dinámica y entretenida para fomentar el espíritu emprendedor. Este cambio de carrera resalta su desarrollo profesional más allá del ámbito del entretenimiento televisivo. En una entrevista concedida a un medio local, el ex tenista comparte las expectativas y aspiraciones que tiene con respecto a su programa 'Agricooltores', al mismo tiempo que rememora su experiencia en 'Esto es Guerra'.

"Estoy muy emocionado. Es un programa totalmente diferente, creo que no hay otro en el Perú actualmente. Y es bonito, porque es enseñarle a todos que nuestro país no solo es turismo, no solo es comida, sino que el sector agropecuario en el Perú también tiene una infinidad de cosas por mostrar y que también podemos ser potencia", sostuvo el exchico reality.

De igual forma expresó las razones por las cuales se motivó a seguir este rubro. "Con Gino Tassara, el productor del programa, estuvimos hablando y nos dimos cuenta de algo alarmante y es que los chicos menores de 25 años de edad, más o menos entre el 60 y 70% de estos, no querían dedicarse a la agricultura o no les interesaba la agricultura. Y es algo tan bonito, que me apasiona, que me gusta, y quería mostrarlo", expresó.

¿Es rentable?

Ante la pregunta si el negocio en el que se encuentra es rentable o no, Duilio Vallebuona brindó más detalles al respecto teniendo en cuenta que antes pertenecía a "Esto es Guerra". Por tal motivo, se le consultó sobre una comparativa entre ambos ingresos.

"En este momento, todavía estaría ganando en 'Esto es guerra', porque no tengo mucha producción, solo tengo 500 cuyes, pero claro, en un futuro puede sobrepasar a los sueldos de 'Esto es guerra'. Ahora estamos en crecimiento", sostuvo el exchico reality. De igual forma, él espera continuar creciendo en este rubro alcanzado sus objetivos a futuro.