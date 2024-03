Mauricio Diez Canseco revela cómo tendrá su siguiente hijo a pesar de vasectomía: "Tengo mis bichitos"

La noticia de que Mauricio Diez Canseco planea tener su séptimo hijo con Dailyn Curbelo ha causado conmoción en redes sociales. No solo por la creciente cantidad de hijos que tiene, sino también porque muchos se preguntan cómo lo logrará, dado que previamente había revelado que se sometió a una vasectomía. Ante este anhelo del popular Brad Pizza, él reveló cómo logrará tener su nuevo hijo a pesar de haberse hecho la vasectomía. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mauricio Diez Canseco revela cómo volverá a ser padre

El empresario expresó su deseo de hacer realidad el sueño de la cantante cubana de ser madre. Por esa razón, se ha comprometido a fortalecer su relación teniendo un séptimo hijo juntos. "Daylin en este momento no está embarazada, pero hemos decidido ser padres, vamos a formalizar todo este proceso, lo hemos conversado, es una decisión muy madura que hemos tomado juntos. Con idas y venidas estamos juntos como diez años, es mi familia", dijo Mauricio Diez Canseco.

Incluso el empresario sugirió que la rubia podría concebir un hijo en 2024, enfatizando que están tomando en serio este deseo y no lo consideran un juego. Inmediatamente surgieron interrogantes sobre cómo sería posible esto, considerando que el empresario había revelado anteriormente que se había sometido a una cirugía que impedía tener más hijos. La explicación radica en que Mauricio Diez Canseco se sometió a una intervención previa que le permite conservar su capacidad reproductiva, antes de la vasectomía.

"Ahora ya no puedo tener otro hijo, porque me hice la vasectomía, pero tengo mis 'bichitos' en un líquido que mantiene vivos a los espermatozoides. Si mi próximo compromiso, el amor de mi vida me dice, ya como para colgar los guantes, y yo estoy convencido, nos vamos por séptimo cachorrito", dijo Mauricio Diez Canseco para un diario local.

Seguirán intentando hasta conseguirlo

Según lo que se ha informado, Dailyn Curbelo ya está recibiendo tratamiento. Hace unas semanas, se sometió a un procedimiento y ahora están esperando a que la cubana quede embarazada. Por esta razón, Mauricio Diez Canseco no pudo confirmar esta buena noticia, solo mencionó que posiblemente en 2024 anunciará que será padre nuevamente. "Yo espero que sea pronto, vamos poco a poco. Pero, sin dudas, que será este año. Yo le prometí a la mamá de Dailyn que íbamos a dar este paso", comentó el empresario.

En caso de que eso no suceda, Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo están decididos a continuar intentándolo. La cantante de salsa está muy entusiasmada con este proceso, ya que sería la realización de un sueño para ella. "Estoy feliz porque voy a cumplir mi sueño, el que tiene creo toda mujer. Siempre me han preguntado sobre ese tema y he querido ser mamá, creo que es el momento. Con mi papi (Mauricio) siempre ha estado y estará en mi vida", dijo la rubia.