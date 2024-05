¡MÁXima venganza! Dayanita confiesa que le fue infiel a Topito: "Se la devolví tres o cuatro veces"

¡Con la misma moneda! Dayanita y Topito han saltado a las principales portadas del espectáculo nacional a raíz del ampay del actor cómico con una misteriosa mujer en el norte del país. Tras esto, la actriz trans decidió emitir un comunicado donde ponía punto final a su relación sentimental de manera definitiva. En esa línea, la integrante de "JB en ATV" se presentó en "Magaly TV, La Firme", donde entre otras cosas, reveló que le fue infiel más de una vez a su ahora expareja. ¿Cuántas veces fue?

Dayanita le fue infiel más de una vez a Topito

Una vez más, Topito le fue infiel a Dayanita. Hace unos días, las cámaras de "Magaly TV, La Firme" captaron al actor cómico en actitudes cariñosas con una misteriosa joven, lo cual derivó en el final de la relación de los integrantes de "JB en ATV".

En esa línea, Dayanita se sentó frente a frente con Magaly Medina y se mostró más empoderada que nunca al revelar que su relación con Topito no iba más. Además, la actriz cómica sorprendió al revelar que, al igual que Topito, ella también fue infiel no una, ni dos veces.

"Yo le dije: 'mira, para empezar, yo contigo no voy a regresar, yo quiero ser feliz'. Yo se lo devolví a él como tres o cuatro veces", fue la fuerte confesión de Dayanita para las cámaras de "Magaly TV, La Firme". Asimismo, reveló que, pese a que en un inicio la negó y la tuvo "escondida", Topito le ha pedido retomar la relación, algo que descarta tajantemente.

"Él me dice: '¿qué te parece si retomamos la relación y hacemos como si no hubiera pasado nada?'. Yo le dije: 'no, yo quiero ser feliz'", acotó muy decidida Dayanita.

Asimismo, señaló que Topito se mostró muy dolido al enterarse de sus infidelidades e incluso le pidió que se den otra oportunidad en el amor. "Pero a él le dolió más, pues. El hombre hace diez y la mujer con uno, la matamos. A él le dolió más e incluso empezaba con: 'por favor, conversemos'", declaró la actriz cómica.

Nunca la vio como mujer

Topito señaló que no oficializó una relación con Dayanita por temor al "qué dirán" y también para cuidar a sus hijos del bullying. Al parecer, estos comentarios ocasionaron la furia de la exintegrante de "El Reventonazo de la Chola", quien llamó a "Todo se filtra" y soltó TODA SU VERDAD.

En palabras de Dayanita, Topito no se portó bien con ella, ya que nunca quiso oficializarla para algo serio. Además, el actor cómico se portaba como el "bacancito del barrio" cuando ambos tenían una relación sentimental.

"No tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans. Por qué con una mujer sí puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba. Siempre se avergonzó de mí, pero cuando salía a fiestas, él era el pendejo del barrio...", señaló muy ofuscada.

Pero ahí no quedó todo, ya que Dayanita reveló la razón principal para que su relación con Topito no funcionara. La actriz cómica detalló que en el tiempo que estuvo con el artista, él nunca la pudo ver como una mujer y esto habría ocasionado más de un quiebre en su relación.

"Él nunca me vio cómo mujer, yo me considero mujer desde los 12 años. Si alguien me ve como mujer, me tiene que hacer valer como mujer, no ocultarme. Gracias a Dios ahora estoy feliz en la vida. El comunicado lo saqué ayer porque el señor me decía por qué sacaría un comunicado, que qué iba decir la gente, que los trabajos, que los shows...", sentenció Dayanita, "enterrando" de esta manera su relación con "Topito". ¿Esta vez será de manera definitiva?