Mayra Goñi reveló el motivo por el que finalizó su romance con Ricardo Mendoza: "No quería cachos"

El cómico Ricardo Mendoza estuvo presente en el concierto de Reik en celebración de San Valentín donde se le vio acompañado de un grupo de amigos. No obstante, ya no fue visto con Mayra Goñi, a pesar de que ambos tuvieron un romance hace unos meses. Recordemos que tanto la actriz como el cómico fueron captados en actitudes cariñosas en varias ocasiones. Incluso, llegaron a besarse y varias pistas en redes sociales revelaban que tenían un vínculo. No obstante, la actriz reveló los motivos por los que la relación no prosperó. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mayra Goñi y el fin de su romance con Richavo

Las cámaras de 'Amor y Fuego' abordaron a la influencer para consultarle en qué quedó su vínculo con el conductor de 'Hablando Huevadas', y ella terminó sorprendiendo al revelar por qué esa relación no prosperó pese a que se les veía juntos con frecuencia. "Estuve saliendo con él, pero obviamente, yo creo que una relación a distancia no funciona jamás, entonces para qué meterme en un problema del que voy a salir afectada, o voy a extrañar o me voy a sentir mal, o van a haber cachos por ahí ¿Quién sabe?", sostuvo la también cantante.

Recordemos que Mayra Goñi radica hace varios años en Miami, Estados Unidos, y llegó al Perú para participar en una de las temporadas de 'El Gran Chef: Famosos', no obstante, luego de su eliminación del reality, la modelo continúa en nuestro país promocionando su carrera como cantante. Ante ello, ha causado la atención de los medios que ya no sea captada junto al cómico, pues ambos eran muy cercanos.

Su reencuentro con Flavia Laos y Ale Fuller

Hace pocas semanas, las tres actrices hicieron público su reencuentro sorprendiendo a muchos de sus fanáticos. En ese sentido, mediante sus redes sociales, las actrices no dudaron en compartir su alegría por esta nueva oportunidad que se dan y remecieron las redes sociales. "Los tiempos de Dios son perfectos", posteó Ale Fuller, acompañada de algunas fotos que se tomó junto a Mayra Goñi y Flavia Laos. Ante esto, la exnovia de Austin Palao no dudó en contestar el mensaje y recordó su etapa de "quinceañera".

"Fue muy muy lindo y emotivo este reencuentro y sobre todo poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. Las adoro hermanas, mis quinceañeras forever", respondió Flavia Laos. "Se volvieron a juntar por fin", "yo sabía que este día llegaría", "lo que Dios une, que Pablo Heredia no lo destruye", "que bonito, me hicieron recordar mi infancia con esas fotos", "muchos éxitos chicas", se puede leer en redes.