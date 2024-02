"Me afanó, me dijo que se iba separar de su esposa", Shirley Arica 'vende' a Christian Cueva

Beto Ortiz entrevistó a Shirley Arica en el 2019 en su programa de 'El Valor de la Verdad' donde la modelo confesó que Christian Cueva le había tirado maicito a pesar de aún mantener una relación con su esposa.

Como se recuerda esta famosa entrevista no fue sacada al aire por autorización de los directivos de Latina pues en aquel entonces la selección estaba en su mejor momento.

¿Existían antecedentes?

Después de más de 4 años, el conductor de tv, Beto Ortiz recordó en su programa la vez que entrevistó a Shirley Arica en 'El valor de la verdad' y en donde reveló detalles de las 'encerronas' de los jugadores de la selección, siendo uno de ellos Christian Cueva quien fue uno de los primeros en tirarle flores.

"¿Te dijo Cueva que estaba mal la relación con su esposa?", le preguntó en ese entonces a Shirley Arica quien había vivido varias experiencias de lo que hacían los jugadores a espaldas de sus esposas.

"Me dijo que las cosas con ella no iban bien, que se iba separar, que por qué una chica tan linda está sola... se puso como que no podía bailar, me decía qué miras, a dónde vas, quién es él, quería seguir tomando en otro lado", agregó.

Asimismo, Arica confesó que nunca tuvo interés en el popular 'Aladino' por mas que el jugador la afanaba y intentaba que la modelo le diera pie para entrar más en confianza.

Incluso recordó una mala experiencia con el pelotero quien la tildo de ladrona sin un motivo que justificara sus palabras.

"Yo me quería ir a mi casa, me quiso llevar a otro lado, me insultó cuando bajo del carro porque yo tiro la puerta, me dijo que le había robado plata de su billetera, se quedó traumado", respondió la Arica.

En otro momento de aquella entrevista, Ortiz le pregunta: "¿Estuviste en una encerrona con Yotún , Advíncula y Cueva?".

"Solo van los convocados, estaban Advíncula, Yotún, Cueva. Me afanó Cueva, me acompañó al baño, se iban desapareciendo. Cada uno se metía su minipartido, un arroz con pollo esa reunión", contó la modelo.

Christian Cueva trató mal a Pamela López cuando sospechaba infidelidad

Janet Barboza, durante la candente charla con Yolanda Medina, reveló explosivos chats que sostuvo con Pamela López. Las palabras de la aún esposa de Cueva son estremecedoras.

Barboza compartió: "Yo he hablado con Pamela López y la he escuchado llorar a esa mujer, con el corazón en la mano, casi desmayándose. No me autorizó a contarlo, recién me ha autorizado hoy".

Las pruebas apuntan a una serie de conversaciones que revelan el maltrato de Christian Cueva hacia Pamela López. En un tenso intercambio del 1 de diciembre de 2023, el futbolista le espetó: "Listo, disfruta lo que haces. Cambia de foto y todo. Que te vaya bien". Pamela López respondió con madurez, expresando su deseo de que todo sea por el bienestar de sus hijos, pero el tono áspero de Cueva no pasó desapercibido.

Pero eso no es todo, la trama se complica aún más. Se sugiere que Christian Cueva habría visitado la casa de Pamela Franco en Chimbote, desencadenando un escándalo que ha mantenido en vilo a los seguidores de la farándula. Una fuente anónima afirma: "Esa foto es evidente, es la casa de Pamela Franco, esa donde están las plantas".