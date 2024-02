"Me arrepiento": Christian Domínguez hace mea culpa por video donde se tilda de "jugadorazo"

¡Muy tarde! Hace unos días, Christian Domínguez sorprendió a todos con un video viral en TikTok. En el clip, se ve al cumbiambero totalmente desatado y "burlándose" de sus infidelidades, al punto de calificarse como un "jugadorazo". Pero eso no es todo, ya que también señaló que es un "producto que sigue facturando", entre otras cosas. Todo esto hizo que diversos usuarios en redes despotriquen contra el también actor, quien en una reciente entrevista con la Chola Chabuca pidió disculpas públicas y señaló estar arrepentido.

Christian Domínguez y su polémico video

Para fresco, una lechuga. Christian Domínguez estuvo en boca de todos durante los últimos días de enero a raíz de su infidelidad a Pamela Franco. No solo fue con Mary Moncada, sino también con Alexa Samame y en palabras del propio cantante, tuvo más "errores" de los cuales ahora se arrepiente.

Tras varios días "alejado" de las pantallas, el cumbiambero sorprendió hace poco con un curioso video en TikTok. Domínguez se unió a un trend donde las personas cuentan un poco más sobre su vida.

Es así que, muy suelto de huesos, Christian Domínguez se animó a tildarse de "producto" e incluso, recordando todos sus ampays e infidelidades, se calificó muy orgulloso como un "jugadorazo".

"Hola, soy Christian Domínguez y yo soy un producto (...) sigo facturando. Hola, soy Christian Domínguez y soy un jugadorazo... de fútbol", se le escucha decir al cantante. El video rápidamente tuvo reacciones divididas y desató gran polémica en redes sociales.

Mea culpa

Christian Domínguez estuvo invitado al programa de "El Reventonazo de la Chola" y ofreció una entrevista exclusiva con Ernesto Pimentel. Según lo mencionado por el cantante, una parte de su equipo lo convenció de grabar este video del cual se arrepintió poco tiempo después.

"Me arrepiento claro, yo nunca he generado un contenido así y fueron como tres o cuatro minutos de personas que me dijeron, pero por qué no lo haces, yo quise hacerlo un poco más lúdico y no con el sarcasmo", sostuvo en un inicio para el programa de la 'Chola Chabuca'.

Tras arrepentirse de haber grabado ese video, Christian Domínguez señala que mandó a dar de baja el contenido. Sin embargo, diversos usuarios ya lo habían descargado y el video quedará para el recuerdo.

"Nunca estuve convencido y cuando salió me di cuenta que no me gusta generar cosas por mí, entonces, yo lo estuve viendo por 1 hora y dije 'bájame eso' porque no me siento cómodo", concluyó.