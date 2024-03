"Me dice baboso por ser blanquito y de San Isidro": Paco Bazán arremete contra Leao Butrón y se defiende

¡Dos TITANES! Paco Bazán y Leao Butrón, exarqueros de Universitario y Alianza Lima, respectivamente, vienen sosteniendo más de un dime y direte en los diversos programas donde se presentan. Mientras Paco Bazán le recuerda a Leao Butrón su descenso con Alianza Lima, el exgolero íntimo hace lo propio y lo tildó de "baboso", además de señalar al conductor de "El Deportivo" de hacer "payasadas" a nivel nacional. Tras los constantes ataques, el ahijado de Magaly Medina se defendió y acusó a Leao Butrón de atacarlo solo por ser "blanquito y de San Isidro". ¿Será?

Paco Bazán cansado de Leao Butrón

Las "puyas" entre Paco Bazán y Leao Butrón parecen de nunca acabar. Su enfrentamiento mediático llegó más allá del hinchaje de cada uno y ambos se ponen adjetivos calificativos cada vez que tienen oportunidad.

Recientemente, mediante su cuenta de "X" (ex Twitter), Leao Butrón mandó un contundente mensaje a Paco Bazán. El exarquero de Universitario se había defendido de algunos cuestionamientos por parte del exgolero íntimo, quien lo calificó de "baboso", además de hacer "payasadas en televisión".

"Lo que quieras, pero al mundo llegaste baboso y cuando te toque partir lo harás un escalón más arriba, ¡babozaso!" , señaló el ex Alianza Lima. Estos ataques llegaron a oídos de Paco Bazán, quien se volvió a defender, esta vez en el programa de "Erick y Gonzalo" y sorprendió al dar un motivo "social" por el cual el exguardameta íntimo lo criticaría.

Lo que quieras, pero al mundo llegaste baboso y cuando te toque partir lo harás un escalón más arriba, babozaso! — Leao Butrón (@Leaobutron) March 8, 2024

"A mí ya me aburrió el tema. Yo estaba tranquilo con el tema Leao y él se sentó a hacerme m..., te explico sociológicamente. El problema de los futbolistas, además del ego, es que se creen pen... Los futbolistas tienen un complejo de ser los más vivos, los palomillas del barrio y no se asumen", señaló Paco, para luego señalar que los mensajes en contra de él van por el hecho de ser "blanquito".

"No nos asumimos, es que no somos los más pen..., él me dice "babosaso" porque yo entiendo que un blanquito hue... de San Isidro, del Markham, en el mundo del fútbol es un sano. Esa es la mentalidad de los que están en el fútbol, a todos los blanquitos en el fútbol "los han relojeado"", sentenció Bazán.

¿Cómo inició todo?

Hace varios días, Leao Butrón fue consultado por su pelea con Paco Bazán y lo acusó a él de haber empezado el lío mediático. El exgolero brindó mayores detalles y señaló que todo sucedió por un audio que se filtró.

"Yo no me pelee con él. Recuerdan que se filtró un audio cuando estaba en mi casa, donde estaba con unos chiquitos y hablamos de Alianza y la U... él (Paco) al día siguiente en el programa que le regalaron, en 15 minutos me sacó el alma. Yo me mordía la lengua y me decía: le respondo o no", añadió.

Luego confesó que vio su programa e hizo un comentario en sus redes sociales. "Pasaron dos meses, y una vez cambiando de canal lo veo haciendo karate en la televisión. Y yo puse en el Twitter: no hay nada que hacer cada día, antes era un baboso y ahora es un babosazo. Eso dije. Se picó y me comenzó a atacar", comentó, dejando sentado cuál fue el inicio de su pelea. ¿A quién apoyas?