"Me he pasado de patero": Paco Bazán pide disculpas a Magaly Medina por 'sobonería' en entrevista con Richard Acuña

Magaly Medina dedicó parte de su programa de este miércoles a comentar sobre la disculpa pública que ofreció Paco Bazán, después de recibir duras críticas por parte de la conductora, debido a su entrevista exclusiva con Richard Acuña tras el acuerdo entre Paolo Guerrero y el club trujillano César Vallejo. Y es que el periodista deportivo reconoció haberse pasado de 'sobón' en la entrevista con Richard Acuña. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paco Bazán reconoce haber pasado de 'patero'

El periodista deportivo aprovechó instantes de su programa para referirse a las críticas de Magaly Medina en su entrevista con Richard Acuña. Ante ello, Paco Bazán reconoció que, efectivamente, se pasó de 'patero, sobón y franelero' durante la conversación con el dueño del equipo de UCV. Además, el popular conductor de televisión sostuvo que un hecho como este no se volverá a repetir, ya que él siempre se ha caracterizado por ser muy crítico en el periodismo deportivo.

"Tiene razón la madrina, le he fallado, le he fallado a sus enseñanzas, me he pasado de patero, de sobón, de franelero, perdón madrina, perdóname, no se va repetir", dijo el periodista deportivo y conductor de 'El deportivo en otra cancha'. Magaly Medina resaltó que hasta su equipo de producción lo llamó 'franelero' porque le alcanzaron un polo para sacarle brillo a su escritorio. "Ya pues no me avergüences Paco, yo acá que te abrazo, que te digo cosas bonitas, que te engrío. Se emocionó porque vio a Richard Acuña en su programa, ay Paco...", dijo la periodista entre risas.

Las críticas de Magaly Medina

Como se recuerda, Magaly Medina criticó a su colega Paco Bazán por la entrevista que le hizo a Richard Acuña. Ella sostuvo que le brindó demasiados elogios al representante del equipo de César Vallejo y que ese tipo de "sobonerías" no le gustaba a la Urraca. "Ay Paquito, que vino contrariamente a otra persona del canal... ya se enmendó Mávila... Paco Bazán, no lo puedo creer, le puso alfombra a Richard Acuña, un poco más le daba su número de contrato. Yo que te aprecio, cómo has hecho esto, esa sobonería a mí no me gusta. Yo creo que se emocionó porque le dio la entrevista, ya no sabía qué hacer, se emocionó", dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina abordó el tema con un toque de humor y bromeó diciendo que a Paco Bazán casi le faltaba decir que el esposo de Brunella Horna sería el próximo presidente del Perú. "Está buscando auspiciador para su programa, pero acá no somos como en otros canales Paco, acá a los auspiciadores no los traemos nosotros, los traen el departamento comercial... Paco quería el auspicio de la UCV, no Paco, uno no se casa con nadie, no te vendas por un mísero auspicio. Paco sabes que detrás de Richard Acuña está la plata de su padre, así cualquiera", comentó.