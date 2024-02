"Me he prometido no llorar", Cynthia Martínez le dedica emotivo mensaje a Pedro S.V por su cumpleaños

La partida de Pedro Suárez Vértiz sigue doliendo en el corazón de todos los peruanos en especial el día de ayer 13 de febrero, día en el que Pedro hubiera cumplido 55 años.

Su esposa, Cynthia Martínez no dudó en publicar un post especial para su fiel compañero quien ha dejado una huella imborrable en nuestra música peruana.

Primer cumpleaños sin ti

Cynthia Martínez le dedicó a su esposo Pedro Suárez Vértiz un emotivo mensaje por ser su cumpleaños número 55 el día de ayer 13 de febrero.

Y es que tras la partida del artista peruano, su esposa ha sido quien decidió continuar su legado con extensas publicaciones diarias en sus redes tal y como solía hacerlo Pedro.

Es por ello que Martínez recordó más que nunca al cantante por ser el primer cumpleaños que la pasan sin él y sin sus acostumbradas celebraciones.

"Me he prometido no llorar hoy, no sé si lo lograré, esposo. Hoy, por tu cumpleaños, ya tengo varias cosas que hacer. Hoy es un día especial pero raro a la vez", empezó diciendo.

Cynthia recordó que no será un día fácil de procesar porque solía saludar a Pedro con sus familiares mas cercanos y hacer actividades que solo al artista le gustaba.

"Hoy no estarás para cantarte con 15 personas metidas en el cuarto y una torta con velas que yo siempre soplaba, hoy no estarás para enseñarte y abrir los regalos que repetimos todos los años en colores distintos", agregó.

Sin embargo, Martínez reveló que a pesar de no estar presente en cuerpo, sigue presente en redes sociales, en los pensamientos de sus seguidores y en los corazones de todos los peruanos que crecieron con su música.

"Hoy estarás en las redes sociales, en los programas de TV, en algunos eventos, como al que iremos con mis hijos y tus hermanos en APDAYC, donde se va a inaugurar una sala de ensayo con tu nombre", dijo.

"Hoy estarás muy presente para todos sin estarlo, hoy te cantaremos y celebraremos por todos lados, en todo momento y con todo el amor del mundo, ese amor que he visto todos los días sin parar, porque, amor mío, aún no para, es increíble las señales de amor y respeto que me siguen llegando a diario", finalizó.

Cynthia Martínez revela cómo se enteró de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz

Cynthia Martínez, la viuda del icónico Pedro Suárez-Vértiz, compartió en una sincera charla en "Magaly Tv La Firme" los difíciles momentos que vivió al enterarse de la repentina muerte del querido cantante.

La esposa de Pedro Suárez-Vértiz, quien se encontraba en España junto a su hija María José, relató con sinceridad el momento en que se enteró de la tragedia. "Fue muy duro. Mi hijo Tomás me llamó. Fue como un dominó, Barbie estaba ahí para mí y yo para María José. Para mí Pedro tenía todo planeado", reveló Cynthia en medio de la entrevista con Magaly Medina.

El fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, un 28 de diciembre, coincidió con el Día de los Inocentes, generando confusión y dudas sobre la veracidad de la noticia. "Fue en el Día de los Inocentes, todo el mundo pensó eso, pero no era para bromas. Como comprenderás, venimos a Lima el mismo día", agregó Cynthia, aclarando el malentendido.