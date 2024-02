"Me mete dos puñetes", Greissy Ortega revela pruebas de la violencia que vivía con Ítalo Villaseca

Greissy Ortega decidió mostrar con prueba en mano las continuas agresiones que venía sufriendo de parte de Ítalo Villaseca y reveló que ya asentó la denuncia en contra del padre de sus hijos.

Magaly Medina entrevistó a través de una video llamada a Greissy Ortega quien se encuentra en Estados Unidos donde le contó detales del infierno que vive al no poder ser una mujer libre y vivir bajo la sombra de su ex pareja.

Le hace un alto a la violencia

En el último programa de Magaly TV la firme se presentó un informe de la terrible experiencia que ha vivido Greyssi Ortega al lado de ítalo Villaseca.

La hermana de Milena Zárate contó su verdad y mostró las pruebas de las agresiones a las que era sometida por Villaseca que en todo momento reaccionaba con suma violencia.

Pruebas de Greyssi de los golpes que recibía

Greissy Ortega reveló que en una de las visitas de Ítalo a su domicilio ya que ambos se encuentran separados la colombiana le increpó el derecho de que cuide a sus hijos y no simplemente los venga a ver unos minutos y se retire este fue motivo suficiente para que su expareja le propine dos rodillazos en la ceja.

"Empezó a jalar la puerta, déjame salir, entonces como no lo deja salir cerró la puerta me metió dos rodillazos acá donde siempre me golpea", dijo.

Asimismo, confesó que su expareja le repetía en continuas oportunidades que jamás iba a regresar con ella y le propinaba a puñetas en la cara.

Entre lágrimas recordó que fue por causa de un golpe el motivo por el que perdió a su hija cuando estaba con 7 meses de embarazo.

"Yo tenía 7 meses cuando perdí a mi bebé, él no quería a mi hija porque iba a ser una niña él quería que le diéramos en adopción", agregó.

"Me tiró un zapato y me cayó en la barriga y es ahí cuando yo voy donde la doctora porque me estaba doliendo mucho y el estómago, y a mi hija se le estaban yendo los latidos de su corazón", dijo con lágrimas en el rostro.

Hasta el momento greeicy vive encerrada en un hotel de Los Ángeles donde busca la protección de los golpes de su ex pareja quien en todo momento se la propinaba delante de sus menores hijos.

Finalmente, le hizo un pedido a Magaly para que su relación con su expareja quede totalmente concluida.

"Ya le puse una denuncia por violencia doméstica y ha llevado mis pruebas y dejó sentado esto porque por 9 años he callado", recalcó.

"Te pido a Magaly que me ayudes a agilizar mi proceso de divorcio", finalizó Ortega impotente.

Greyssi y la vez que culpó a su hermana de la pérdida de su hija

Juan Carlos Ulloa conocido como 'El Parcero' habló sobre la situación que las tiene enfrentadas a sus hermanas Greyssi y Milena, el colombiano recalcó que Greyssi es una mujer mentirosa.

Ulloa afirmó que su hermana Greyssi estaría planeando un presunto embarazo para así poder culpar a su hermana Milena de haberla hecho perder al bebé.

"Más bien que mi hermana Milena se cuide porque puede echarle la culpa de que por culpa de Milena perdió su bebé", afirmó Juan Carlos.

Sin embargo, Magaly incrédula de las palabras de Juan Carlos lo cuestionó si piensa que su hermana sería capaz de tanto para hundir a Milena.