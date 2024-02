"Me pongo nerviosa": Brunella Horna acepta haberse encontrado con Paolo Guerrero en Brasil (VIDEO)

¡EXPLOTÓ LA BOMBA! La novela de Paolo Guerrero y César Vallejo llegó a su fin. Tras varias negociaciones entre ambas partes, se llegó al acuerdo para que el "Depredador" juegue en tierras trujillanas los próximos dos años. Dentro de todo este "sancochado", Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, estuvo presionando todos los días en "América Hoy" para que el delantero cumpla su contrato con el cuadro "poeta", sin embargo, años atrás, había llegado a conocer al ariete en Brasil.

Brunella Horna confirma conocer a Paolo Guerrero

El nombre más tocado en estos momentos es Paolo Guerrero. Su imagen ha circulado por las principales portadas deportivas, pero no solo eso, ya que hasta el mundo del espectáculo y policial aparecieron en medio.

Yendo a la farándula propiamente dicha, Brunella Horna, esposa de Richard Acuña (presidente de César Vallejo) sorprendió al insistir todos los días en "América Hoy" sobre el contrato de Paolo Guerrero con el cuadro poeta. Para "Bubu", el delantero estaba entorpeciendo las negociaciones y le exigía continuamente respetar el contrato que ya se había firmado.

A todo esto, diversos usuarios en redes sociales no tardaron en sacar del archivo algunas entrevistas de Brunella Horna el 2017. En aquel entonces, la ahora conductora de TV, se había separado de Renzo Costa luego del ampay del "Rey de los Cueros" con Laura Spoya. "Bru" sorprendió con un sorpresivo viaje a Brasil y las vinculaciones con Paolo Guerrero no tardaron en llegar.

Fue en "Amor, Amor, Amor", donde la ex Esto es Guerra confirmó haberse encontrado con Paolo Guerrero en el viaje, pero lo sorpresivo de todo fue que Brunella Horna se mostró siempre bastante nerviosa.

"Sí, lo vi, pero no tuve nada con él (...) Tampoco quiero que me relacionen con alguien con quien no tengo nada (...) me ponen nerviosa" , aseguró en aquel entonces Brunella Horna.

Usuarios sobre presunto amorío

Esta coincidencia entre Brunella Horna y Paolo Guerrero ha despertado el interés de diversos usuarios en redes sociales.

Muchos piensas, al igual que Rodrigo González, que la razón por la que Brunella Horna no estuvo presente en la famosa reunión entre Richard Acuña, Paolo Guerrero, Doña Peta, Paolo Guerrero y más, se debe a que estaría con "roche" por este pasado que los une.

Por ello, en redes sociales, diversos cibernautas no tardaron en pronunciarse y, como siempre, dejaron hilarantes mensajes respecto al tema. "Ahorita Richard bota a Paolo de la Vallejo", "Brunella se lo tenía bien escondido", "ahora sí serán los verdaderos felices los cuatro", se alcanza a leer en diversos comentarios.