"Me puso la cruz por hablar de sus guerreritos": Rocío Miranda se va con todo y "echa" a Peter Fajardo (VIDEO)

¡Lo contó todo! Rocío Miranda ha estado siempre voceada para ser integrante de "Esto es Guerra". La voleibolista ha revelado en más de una oportunidad haber recibido propuestas de Peter Fajardo, sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo. El perfil de la deportista siempre ha estado alejado de los escándalos y esa también sería una de las razones para no entrar a EEG. En una reciente edición de "Préndete", la modelo reveló que el productor del reality de competencia la vetó y le "puso la cruz" en América Televisión por sorprendentes motivos. ¿Qué dijo?

Peter Fajardo le puso la cruz a Rocío Miranda

A lo largo de los 12 años de vida de Esto es Guerra, uno de los deseos que no se le pudo cumplir a Peter Fajardo es tener a Rocío Miranda en su programa. En diversas ocasiones el productor contactó a la voleibolista para que se sume a las filas de EEG, sin embargo, no tuvo éxito en las negociaciones.

Por ello, Rocío Miranda recientemente reveló que Peter Fajardo llegó a vetarla de América Televisión. Lo sorprendente fueron los motivos de esta prohibición para que la deportista entre a las instalaciones del canal 4.

"Sí me puso la cruz (Fajardo) por educación me senté con el para llegar a un acuerdo, pero no sucedió ello (...) Desde ese momento me puso la cruz aparte también porque comentaba de sus guerreritos" , señaló Rocío Miranda.

Según contó la voleibolista, el veto de Peter Fajardo en América Televisión le llegó por sorpresa y ella se enteró por amigos que tenía en la producción de algunos programas que la invitaban.

"Generalmente, en el canal 4 me invitaban a distintos tipos de programas en la mañana, en la tarde, los fines de semana. Y de un momento a otro dejaron de llamarme. Unos amigos de producción me dijeron que les habían prohibido llamarme. Estoy vetada hace muchísimo tiempo", agregó Rocío Miranda.

Tuvo su paso por un reality

Por increíble que parezca, Rocío Miranda sí participó en un reality de competencia. Pese a que siempre los ha criticado, la modelo no tuvo problemas en aceptar hace un par de años la invitación para ser parte de "Esto es Bacán".

"Esto es Bacán" fue un reality que se emitió en Willax y pese a que contó con grandes figuras como Zumba, Allison Pastor e incluso el propio Nicola Porcella, no tuvo respaldo en rating. Tras su ingreso al programa, la voleibolista contó cuál fue el motivo que la llevó a aceptar participar en el reality.

"Este reality es diferente, es para ayudar a gente humilde, esto sí me gusta y le voy a poner todas las ganas para hacerlos ganar. Además, decidí no cobrar ni un sol", indicó Rocío Miranda en su momento.