"Me salvaron el año pasado en un momento difícil": Ale Fuller se despide de "El gran chef famosos" con emotivas palabras

¡Se fue una grande! La quinta temporada de "El gran chef famosos" está llegando a su recta final y este sábado se dará la gran final. Diversos participantes desfilaron en esta temporada de "La Revancha" y hasta la recta final llegaron cinco competidores. Mayra Goñi, Christian Ysla, Mónica Torres, Tilsa Lozano y Ale Fuller fueron los mejores de la temporada, sin embargo, al último día no pueden llegar todos. Para tristeza de muchos "chefsitos", la expareja de Francesco Balbi fue eliminada y ocupó el quinto lugar en "La Revancha".

Ale Fuller se despide de "El gran chef famosos"

Luego de una jornada de doble eliminación donde Mauricio Mesones y el "Loco" Wagner abandonaron el programa, la competencia en "El gran chef famosos" entró a su etapa final.

Solo cinco participantes lograron su clasificación y, tal cual lo dijo José Peláez al inicio del programa de ayer, la competencia estaba para cualquiera. Mayra Goñi, Christian Ysla, Mónica Torres, Tilsa Lozano y Ale Fuller llegaron a la etapa final, sin embargo, la última en mención fue eliminada y se quedó con el quinto lugar del reality culinario.

La actual saliente de Renato Rossini Jr. fue eliminada con el mismo plato con el que fue eliminado su mejor amigo Andrés Vílchez, por lo cual, su "venganza" no se pudo dar. Su despedida fue muy triste, pero dejó un mensaje que nadie se esperaba.

Ale Fuller reveló que el año pasado, justo cuando entró a la competencia, ella se encontraba pasando un momento personal muy delicado y "El gran chef famosos" apareció para, de alguna manera, salvarla.

"Es bonito porque nunca pasé por este momento. Lejos de lo que podrían imaginar, tenerlo para mí es un regalo. Ha sido un regalo estar en este programa. No lo saben, pero El Gran Chef me salvó en un momento muy difícil el año pasado y nadie lo sabía. Así que voy a estar eternamente agradecida a ustedes, a todo lo vivido. Para mí esto no puede ser triste, si es que me moviliza es porque siento mucha gratitud. No puede ser triste. Estoy super contenta y agradecida", señaló Ale Fuller.

Reconocimiento a sus compañeros

Antes de despedirse de la competencia, Ale Fuller se tomó unos minutos para defender a algunos de sus compañeros de las críticas en redes sociales. La actriz reconoció el desempeño de sus amigos de programa y señaló que son justos finalistas del programa.

"Quiero felicitar a mis compañeros que llegan a esta semifinal, son maravillosos, así que a enfocarse. Mónica, a controlar la cabeza; Christian eres increíble; Mayra nadie te está regalando nada; Tilsa eres una campeona. De verdad no puede haber mejores cuatro representantes para esta gran semifinal de El Gran Chef Famosos: La Revancha", acotó.

Para cerrar, fiel a su estilo y con la dulzura que la caracteriza, no se olvidó de todo el equipo técnico que hace posible la realización del programa. "Hay un equipo a nivel humano tan especial y tan maravilloso. No se imaginan la cantidad de personas increíbles que hay detrás de El Gran Chef. Para mí es un regalo haber podido ser parte de esta experiencia. Larga vida al Gran Chef", finalizó.