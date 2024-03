"Me sentí incómoda": Ely Yutronic revela la verdad detrás de su "coqueteo" con Paco Bazán

¿No todo es color de rosa? Desde hace varios días, las redes sociales han sido invadidas por un nuevo shippeo. Atrás quedó Milett Figueroa con Giacomo Bocchio o Katia Palma con el mismo chef, para darle paso a Ely Yutronic y Paco Bazán. Los conductores de "ATV Noticias, Edición Central" y "El Deportivo" tienen una química que traspasa las pantallas y por ello muchos han empezado a pensar que podría existir una relación entre ambos en un futuro. Sin embargo, recientemente, la periodista declaró para un medio de comunicación haberse sentido incómoda y aquí te contamos los detalles.

"Todo fluye"

La gran química mostrada entre Ely Yutronic y Paco Bazán es innegable y muchos cibernautas los empiezan a shippear en redes sociales. Por ello, en un reciente programa de Magaly Medina, hicieron un informe sobre las figuras de ATV y hablaron con naturalidad sobre su supuesto "affaire".

Ely Yutronic dejó un comentario para la imaginación, señalando que con el exarquero de Universitario "todo fluye", pero explicó que todo es parte del buen compañerismo que existe entre ambos, descartando así que exista algo más que una amistad.

"Se ha creado una mini historia, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática de los temas que va a tratar Paco. Es innegable que hay sincronía, buena onda, fluye muy bien y todo de manera natural", señaló Ely Yutronic en entrevista para las cámaras de "Magaly Tv, La Firme".

Ely Yutronic se siente incómoda

Sin embargo, toda esta situación no estaría siendo del todo cómoda para Ely Yutronic. Recientemente fue entrevistada por un medio de comunicación y señaló no estar muy contenta con el shippeo con Paco Bazán. ¿Hubo problemas entre ambos? La periodista lo aclara.

"Me sentí incómoda por el revuelo (...) he chambeado tan duro y por mucho tiempo para que se me conozca por mi labor periodística y no por una conversación previa a su programa (de Paco Bazán)" , señaló Ely Yutronic.

Con esta declaración, la conductora de televisión deja en claro que la amistad con Paco Bazán y la confianza ha ido en aumento con las conversaciones que van teniendo, pero le hubiese gustado dar el "gran salto" a la fama por su trabajo como periodista, mas no por un "shippeo".

Además, también señaló que solo se han visto en una oportunidad y descartó haber estado en salidas con el exarquero de Universitario de Deportes. "En persona lo he visto una sola vez y fue el día de la preventa, después nunca", sentenció la periodista.