Melissa Klug festejó su cumpleaños con tremendo 'juergón' mientras Jesús Barco continúa pidiendo perdón

Melissa Klug festejó su cumpleaños 40 con una serie de actividades que comenzaron el 2 de febrero y se prolongaron sin interrupción hasta las primeras horas del 4 de febrero. La celebración comenzó con una reunión entre chicas, en la que estuvieron presentes sus hijas y amigas cercanas, y se convirtió en una gran fiesta en su residencia, que contó con la actuación de destacadas agrupaciones de salsa. Conoce más detalles de este juergón en la siguiente nota.

Melissa Klug tiró la casa por la ventana

La 'Blanca de Chucuito' continuó la celebración de su cumpleaños 40 con un 'juergón' en su residencia en donde estuvo Jesús Barco por un par de horas. De esta manera, Melissa Klug ahoga las penas que le dejó el fin de su relación con el futbolista. Incluso, el serenazgo se presentó en el lugar por la gran bulla que había. No obstante, esto no paró con la celebración, pues la influencer salió pasada de copas y se animó a responder con la brevedad posible a los reporteros que estaban en el lugar.

Durante el fin de semana de su celebración, Klug estuvo en compañía de sus hijas Gianella Marquina y Melissa Lobatón, así como de amigas como Evelyn Vela. La noche del viernes, se reunieron en un establecimiento reconocido, donde disfrutaron de música y baile, destacando un momento especial con un brindis junto al escenario. Para su cumpleaños, el sábado 3 de febrero, la fiesta se trasladó a su casa, con la actuación de cuatro orquestas de salsa, incluyendo 'Barrio Fino'. Adriano Farfán Klug, hijo mayor de Jefferson Farfán, también estuvo entre los invitados. Sin embargo, Jesús Barco, la expareja reciente de Klug, no asistió al evento.

Más feliz que nunca

El comienzo de esta nueva década para Klug coincide con el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, con quien tiene una hija de dos meses. Aunque mostraba evidente alegría por este nuevo capítulo en su vida, Klug interpretó canciones de desamor durante la celebración. Compartió videos en Instagram cantando temas que reflejan sentimientos encontrados sobre esta nueva etapa. Canciones como 'Después De Todo' y 'Ya no hace falta' resonaron en su voz durante la fiesta, lo que sugiere un proceso de reflexión y cierre de ciclos.

"Yo sé bien que estás arrepentido, y que el tiempo te ha hecho meditar... Pero ya es muy tarde para volver atrás (ya no me busques, déjame vivir en paz", cantó también Melissa Klug con el tema 'Ya no hace falta'.