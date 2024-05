Melissa Klug gana demanda contra Jefferson Farfán y le envía contundente mensaje ¿Qué dirá la Foquita?

Melissa Klug, conocida como la chalaca, sigue siendo tema de conversación luego de presentar una denuncia por violencia psicológica contra su hijo menor, fruto de su relación pasada con Jefferson Farfán. A pesar de que el exfutbolista se defendió mostrando conversaciones con su hijo y revelando la comunicación entre ambos, también deberá seguir ciertas medidas establecidas por la Fiscalía.

Después de este nuevo conflicto legal, la 'Blanca de Chucuito' fue abordada por los medios de comunicación. Comentó sobre la supuesta mala crianza del exjugador hacia su hijo menor, especialmente después de conocer el fallo a su favor que dicta que Farfán debe cumplir con ciertas actividades con su hijo y evitar involucrarlo más en situaciones de violencia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug ganó demanda contra Jefferson Farfán

Jefferson Farfán fue nuevamente centro de atención hace algunas semanas debido a acusaciones de presunto maltrato psicológico hacia uno de sus hijos con Melissa Klug. A pesar de que el exfutbolista presentó pruebas que contradecían la versión de la empresaria, el fallo judicial favoreció a Melissa Klug. Como resultado, ahora la 'Foquita' debe cumplir con ciertas medidas impuestas por la Fiscalía.

"Prohibir a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, realizar actos de violencia psicológica, (de forma directa o indirecta y/o cualquier medio), en agravio del adolescente", "Ordenar la evaluación seguida de una terapia psicológica (...) para que pueda recibir pautas de crianza y así fortalecer los lazos filiales con sus menores", fueron algunas de las medidas que ahora debe cumplir el ex de Yahaira Plasencia.

Ante esta nueva decisión en beneficio a sus menores hijos, la empresaria se mandó con una llamativa respuesta, que no pasó desapercibida, esto tras la defensa de Farfán, quien negó haber rechazado a su hijo cuando lo visitó en su hogar. "Vuélvele a preguntar, pregúntale, llámalo y pregúntale, a ver si puede (hablar sobre el tema)", comentó de manera contundente la mamá de Samahara Lobatón, quien también lo demandó por presuntamente no cumplir económicamente con sus hijos.

¿Tuvo depresión?

Recientemente, Melissa Klug optó por mencionar en su denuncia que, debido al supuesto daño que Jefferson Farfán estaría causando a su hijo, ella ha experimentado una gran angustia y ha sentido que el futbolista trata mal a su hijo. A pesar que la 'Foquita' desmintió estas acusaciones, la Blanca de Chucuito defendió su versión de los hechos.

Asimismo, señaló que cayó en depresión al no poder resolver directamente las constantes supuestas "falta de amor y tiempo" del ex de Yahaira Plasencia con sus hijos y que no es la primera vez que esto sucedería.

"Lo sucedido le ha generado una angustia, una depresión, un daño psicológico, ya que el denunciado la tiene bloqueada y cuando se comunica a través de los abogados, ellos le refieren que solo cumplen órdenes", comentó Ethel Pozo en América Hoy sobre la denuncia que realizó Melissa Klug.