"Mi risa es de nervios": Mary Moncada se defiende de críticas tras el ampay con Christian Domínguez

Mary Moncada, la mujer involucrada en el incidente con Christian Domínguez, tomó una posición clara y emitió un comunicado firme después de enfrentar críticas por su risa durante la entrevista en Magaly TV: La Firme. Recordemos que luego de sus declaraciones para el programa de la 'Urraca', la 'Rubia tentación' recibió una ola de críticas por su ligereza al hablar sobre el tema y sostener que no la estaba haciendo daño a nadie. Conoce más detalles de lo que dijo en la siguiente nota.

Mary Moncada se pronuncia tras el ampay

La mujer destacó que estaba nerviosa y dejó en claro que no se estaba riendo de la situación en su totalidad, especialmente considerando que Christian Domínguez podría enfrentar la pérdida de su familia con Pamela Franco. Recordemos que luego del ampay, la mujer recibió una ola de críticas por parte de los internautas en redes sociales, quienes no toleraron que haya tomado el tema con tanta facilidad. No obstante, ella salió a hablar para dejar en claro que también está afectada y durante la entrevista su risa era de nervios y no de alegría.

Mary Moncada se defiende de las críticas

"Me gustaría aclarar algo, mi risa en la entrevista con Magaly TV no es de burla, mi risa es de nervios, ya que no estoy acostumbrada a esto. No crean que yo estoy aquí riéndome de la situación, pero claro que tengo una vida, un trabajo y tengo que seguir. Gracias", sentenció en una de sus historias en redes sociales.

Las declaraciones de la 'rubia tentación' de Christian Domínguez

El 29 de enero pasado, Mary Moncada se presentó en el programa Magaly TV: La Firme y corroboró el acto de infidelidad. "Él no podía salir del carro en ningún momento. Su miedo es que todo el mundo lo conoce, obviamente no podía bajar del carro. Es hábil, es flexible el muchacho", agregó entre risas.

Por otro lado, Mary Moncada también respondió a sus detractores en redes sociales, afirmando que ella no le debe nada a nadie, pues estaba soltera y tiene una carrera propia sin depender de nadie. En ese sentido, ella remarcó que no le debe nada a Christian Domínguez ni a nadie y que desea continuar con su carrera y trayectoria.

"Yo no soy ningún punto mi amor. Yo tengo una carrera y me valgo por mí misma, yo no le debo nada a nadie, ni pido nada a nadie", sostuvo.