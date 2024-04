Micheille Soifer anuncia nuevo emprendimiento: "Abriré mi clínica estética para engreír a las mamitas"

Micheille Soifer bridó una entrevista para el programa de 'América Espectáculos' y anunció que pronto piensa seguir creciendo en el negocio y es que la modelo tiene actualmente una marca de jeans y ahora planea abrir una clínica estética.

La cantante confesó que es un proyecto que ya tiene planeado que es probable que lo haga realidad ya que considera que el público la quiere mucho y apoya sus emprendimientos.

Probará suerte en el rubro estético

Micheille Soifer reveló que desea incursionar en el rubro de la belleza y es que confesó que siempre le ha llamado la atención estos tipos de arreglitos para las mujeres que lo desean y está segura que ella brindará lo mejor en tratamientos para lucir mas bellas.

La chica reality reveló que como ella se ha hecho un retoquito en el rostro y le gustó espera poder brindar con su clínica estos procesos para una imagen mucho más estética.

"Yo voy a hacer mi clínica porque mira yo hasta ahora no me he hecho ningún retoque en el rostro solamente hace mil años cuando participen en mis Perú todos saben que me hice la rinoplastia pero ese es otro tipo de operación", dijo inicialmente.

La modelo afirma que su objetivo será poder engreír a todas las mamitas con Botox y otros procesos estéticos naturales de acuerdo a cada rostro y a lo que solicite el cliente.

"Yo dije si a mí me gusta todo este tema del maquillaje, el cabello, las pestañas, la piel, entonces yo creo que me voy a inclinar un poquito por el rubro de la belleza aparte tengo mis jeans más adelante voy a sacar mi línea de lencería", agregó.

Sin embargo, lo que causó polémica es que la artista reveló que solo tiene un arreglito estético y es la rinoplastia, pero en programas de televisión se sacaron a la luz todos los procesos estéticos por los que ha pasado para afinar su rostro.

"Ósea su rostro adelgazó de la nada ??? Y sus pómulos se hincharon de la nada?", "Que buen chiste, eso que solo se hizo la rinoplastia", "Solo se hizo una solita cosa. Aja si si si", "No tengo retoques dice está rebalsando su cara y toda ella de retoques jaja", comentaron en redes.

Hasta el momento el proyecto de su clínica estética no tiene una fecha establecida pero está segura que será una sorpresa para todos sus seguidores que confían en ella y en cada emprendimiento que realiza.

Micheille Soifer advierte a Rosángela Espinoza: "No me hagas hablar de tus famosos viajecitos"

Micheille Soifer se la tiene jurada a Rosángela Espinoza, pues en la última emisión de 'Esto es Guerra' ambas competidoras se fueron de boca a causa de un reclamo de los Combatientes.

Todo empezó cuando Micheille Soifer le reclamó a Rosángela la lesión que tiene en el hombro, aseverando que a pesar de tener ese mal que la aqueja hace poco se lució de viaje por semana santa.

Esto despertó el enojo de Rosángela quien justificó sus viajes afirmando que ella es libre de darse los gustos que desee con su plata y recalcó que es una mujer joven que no tiene que pedirle permiso a nadie.

"Puedo viajar tranquilamente puedo ir a Miami a Los Ángeles tranquilamente y no tiene nada que ver el que quiere puede así que yo en mi condición puedo competir", dijo la modelo.

Sin embargo, Micheille aseguró que cuando uno tiene un problema físico debe primero acudir a la clínica para descartar la gravedad de la lesión y no irme primero de viaje.

"Si tú tienes un verdadero dolor primero vas a la clínica y luego a donde quieras ir a nosotros no nos causa problema tus viajes", dijo la cantante.

Esto no quedó ahí ya que Rosángela no se quedó callada y enfatizó que ella es libre de viajar a donde quiera con su plata y que no tiene que pedirle permiso a nadie para disfrutar de su tiempo libre.

"A mí nadie me tiene que decir si me voy de viaje o no me voy con mi plata y punto yo soy una mujer independiente que se esfuerza y que se saque el ancho y que me pago mis viajes porque la vida es una sola. No te metas con mis viajes porque es lo que a mí me gusta yo no me meto con tu canto porque tú ya sabes lo que va a pasar", arremetió la 'Chica Selfie'.

Este fuerte comentario sacó de sus casillas a Micheille quien ni corta ni perezosa lanzó una fuerte advertencia a la modelo dejándola muda.

"Rosángela no me hagas hablar de tus famosos viajecitos, no me hagas hablar", dijo la artista bastante incómoda por el comentario de su rival.