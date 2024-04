Micheille Soifer despierta la polémica: "Solo me he hecho la rinoplastia en el rostro"

Micheille Soifer recientemente ha brindado una entrevista para el programa de América espectáculos donde ha revelado que le gusta mucho el rubro estético y que muestra de ello es la rinoplastia que se realizó en el rostro para verse mucho más fina.

Pese a ello diversos usuarios se han mostrado en desacuerdo con las declaraciones de la cantante ya que según ellos y algunos especialistas de la salud han afirmado que hay más que una rinoplastia en el rostro de la artista.

¿Será verdad?

Micheille Soifer afirmó recientemente qué solo se ha sometido a un arreglito en el rostro y se trataría de nada más y nada menos que una rinoplastia que se realizó hace ya varios años cuando participaba del miss Perú.

"Hasta ahora no me he hecho ningún retoque en el rostro solamente hace 1000 años cuando participé en miss Perú todos saben que me hice la rinoplastia pero eso es otro tipo de operación", dijo Michi.

Sin embargo, al parecer esto no sería del todo cierto ya que Micheille suele negar los retoquitos a los que se ha sometido ya que queda en evidencia que no solamente ha sido uno.

Después de someterse a la primera rinoplastia tuvo que pasar por más operaciones para que esté totalmente acorde a sus facciones, además de otras cirugías como la lipopapada, lipoescultura, bichectomía, etc. En la actualidad goza de una muy buena figura, pero estos resultados fueron gracias a más de un cirujano.

Usuarios no pasaron por alto sus declaraciones quienes afirmaron que la cantante se hace 'la loca' con todos los retoquitos para que hoy se vea como la mujer regia y empoderada que es.

"Ósea su rostro adelgazó de la nada ??? Y sus pómulos se hincharon de la nada?", "Que buen chiste, eso que solo se hizo la rinoplastia", "Solo se hizo una solita cosa. Aja si si si", "No tengo retoques dice está rebalsando su cara y toda ella de retoques jaja", comentaron en redes.

Micheille Soifer anuncia nuevo emprendimiento: "Abriré mi clínica estética para engreír a las mamitas"

Micheille Soifer reveló que desea incursionar en el rubro de la belleza y es que confesó que siempre le ha llamado la atención estos tipos de arreglitos para las mujeres que lo desean y está segura que ella brindará lo mejor en tratamientos para lucir mas bellas.

La chica reality reveló que como ella se ha hecho un retoquito en el rostro y le gustó espera poder brindar con su clínica estos procesos para una imagen mucho más estética.

La modelo afirma que su objetivo será poder engreír a todas las mamitas con Botox y otros procesos estéticos naturales de acuerdo a cada rostro y a lo que solicite el cliente.

"Yo dije si a mí me gusta todo este tema del maquillaje, el cabello, las pestañas, la piel, entonces yo creo que me voy a inclinar un poquito por el rubro de la belleza aparte tengo mis jeans más adelante voy a sacar mi línea de lencería", agregó.