Milene Vásquez reveló por qué no usa el apellido de su madre Mabel Duclós ¿Cuál es el motivo?

Milene Vásquez, reconocida actriz y exfinalista de 'El gran chef: famosos', compartió sobre la estrecha relación que tiene con su madre, quien también es artista, Mabel Duclós. Fiorella Prado, popular por su participación en 'Qué tal raza', mencionó que solía acompañar a su madre a los ensayos de teatro cuando era niña, lo cual tuvo una gran influencia en su carrera artística. Además, Milene resolvió la duda de muchos de sus seguidores al revelar la razón por la que no utiliza el apellido de su madre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Por qué no usa el apellido de su madre?

El nombre completo de la actriz peruana es Milene Alexandra Vásquez Cabello. Durante una entrevista en el programa de Renzo Schuller, el conductor le preguntó a Milene por qué no utilizaba el apellido de Mabel Duclós. Explicó que es su nombre artístico, ya que en realidad su nombre es Mabel Cabello. La madre de Vásquez decidió utilizar el apellido de su abuela en lugar del suyo.

"Lo que pasa es que acompañaba a mi mamá a todos lados, y mi papá estaba más relacionado al tema de la publicidad (...). (El apellido de mi mamá) es su apellido artístico. En esa época, algunos actores y actrices usaban apellidos artísticos y ese (Duclós) era el de su abuela. O sea, no es tan inventado y es el que ha usado toda su carrera mi madre. Ella es (Mabel) Cabello", respondió.

23 años de relación con su esposo

Ismael Peyón es el esposo de Milene Vásquez. La conductora del podcast 'Qué buen floro' menciona que llevan 23 años juntos y siempre lo ha visto como un gran apoyo en su carrera actoral. Además, indica que en las escenas de besos que tiene que interpretar, Ismael Peyón elige no mirarlas.

"No, Ismael es un santo. Un altar tiene en mi casa, velas le pongo (risas). Veintitrés años tengo con él, Renzo. Él es un apoyo incondicional, jamás me ha reclamado nada. Ahora, yo me porto bien, obvio, eso también va de la mano (...). Por ejemplo, las escenas de besos, él ya no las ve, ¿para qué se va a torturar?", dijo a Renzo Schuller.

Milene Vásquez e Ismael Peyón son padres de dos hijos, Facundo y Nina, nacidos de su matrimonio. Facundo tiene 19 años y Nina tiene 15 años. La actriz expresó que en el pasado deseaba tener más hijos, pero también destacó que ahora que sus hijos son adolescentes, experimenta falta de sueño por las noches.

"Tengo dos hijos. Me hubiese gustado tener más. Está Facu, con 19 años, y Nina, quien cumple la otra semana 15. Es la adolescencia... No duermes. Si cuando eran chiquitos no dormías, ahora peor. Porque se van a fiestas, que si toma o no toma, si ya tomó el taxi. Nunca dejas de preocuparte. Yo confío mucho en Dios y siempre le digo: 'donde mis ojos no lleguen, tú protégelos', porque uno no puede controlar las cosas", sostuvo.