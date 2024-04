Milett Figueroa y el peculiar apodo que le pusieron las hijas de Marcelo Tinelli: "No es por racismo"

La tensa relación entre las hijas de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue siendo tema de conversación, con nuevos detalles emergiendo. Según lo reportado por el programa argentino 'Socios del Espectáculo', las influencers Candelaria Tinelli y Micaela Tinelli tienen una forma peculiar de referirse a la modelo, que no suele ser por su nombre.

Recordemos que también se manejó la versión de que la hijas de Tinelli no aceptarían a Milett Figueroa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué apodo le pusieron a Milett Figueroa?

El lunes 8 de abril, Rodrigo Lussich informó en su programa de entretenimiento que las hijas de Marcelo Tinelli llaman a Milett Figueroa "la peruana". El presentador argentino aclaró que este término no se utiliza de manera xenófoba, sino que se debe a la primera impresión que tuvieron las influencers.

"Nosotros dijimos desde febrero que [las hijas de Marcelo] no la quieren a Milett. Le dicen entre comillas, no despectivamente porque no hay acá racismo ni discriminación ni xenofobia, pero le dicen la peruana. Bueno, porque es peruana. Nació en Perú... Mirtha también se refirió a ella como la peruana, y está bien, pero siempre estamos al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa", señaló.

En otra ocasión, Mariana Brey mencionó que el círculo íntimo de Marcelo Tinelli describió a Milett Figueroa como alguien que busca ascender socialmente, durante la etapa inicial de su coqueteo. "Me contaron que lo primero que le advirtieron fue: 'Ojo, es divina, pero es una trepa'. Pero Marcelo se enganchó, no sé si está enamorado", complementó la periodista argentina.

Se habría enfrentado con hija de Tinelli

En el programa televisivo 'LAM', emitido el jueves 4 de abril, se plantearon especulaciones sobre una posible crisis en la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Según se discutió en el programa, las tensiones podrían haber surgido porque la peruana no acompañó a su pareja a Madrid para celebrar su cumpleaños, lo que ha generado rumores de distanciamiento entre la pareja.

Al parecer, el motivo de este ambiente tenso proviene de un conflicto previo entre Milett Figueroa y una de las hijas de Marcelo Tinelli, lo que habría llevado al conductor a no invitar a la modelo a la celebración en España. Ángel de Brito, presentador de 'LAM', mencionó: "Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas", dijo.

Yanina Latorre intervino en la conversación y agregó que Milett Figueroa también tuvo un fuerte cruce de palabras con Mimi Alvarado, actual pareja sentimental de 'El Tirri', primo de Marcelo Tinelli. "Se mataron en el reality, pidieron que no se cortara (la discusión)", precisó.

Por su parte, Milett Figueroa fue consultada sobre este tema durante su visita a Lima, pero prefirió no emitir comentario alguno.