Mónica Cabrejos habló sobre el ingreso de Yahaira Plasencia a "Al Sexto Día": "No tengo nada bueno que decir"

Este último jueves, Mónica Cabrejos participó en el programa de Magaly Medina para abordar el escándalo de infidelidad que implica a Christian Cueva y Pamela Franco, quien anteriormente fue pareja de Christian Domínguez. A pesar de esto, la también actriz fue consultada sobre la llegada de Yahaira Plasencia como conductora a El Sexto Día. La respuesta de exconductora no pasó desapercibida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Cabrejos habló sobre el debut de Yahaira Plasencia

La reconocida presentadora de televisión Mónica Cabrejos estuvo presente en el set de Magaly Medina para hablar sobre la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco. No obstante, la 'Urraca' le consultó sobre el reciente ingreso de Yahaira Plasencia al programa "Al Sexto Día", espacio televisivo que era conducido por Mónica Cabrejos. Ante ello, decidió no criticar a la cantante en su nueva etapa, pero lanzó un mensaje breve y contundente.

"No puedo hablar, mi religión no me lo permite, cuando no tienes nada bueno qué decir, no digas nada", dijo la escritora al recibir la pregunta de la urraca.

En ese momento, Magaly se mostró indignada con el debut de Yahaira en la TV. "Quién le hizo el casting... si ni quisiera como cantante tiene algo que decir, ahora como conductora... deben estar bien caídos de casting o pagan tan poco que nadie aceptó... qué va mostrar, lo que hace en la cumbia, mostrar el trasero, es lo que puede hacer, qué más va hacer Yahaira Plasencia en un programa", acotó la periodista.

"Ay magaly no me comprometas por favor", replicó Mónica Cabrejos entre risas. "Resistiré Magaly, resistiré", agregó sin querer declarar nada más. "Estás con ganas de hablar , hablar... se muere de ganas por hablar", reaccionó la urraca.

Reacción de los usuarios

Yahaira Plasencia asumirá el rol de presentadora en "Al Sexto Día", un programa de Panamericana TV conocido por sus reportajes y entrevistas. La cantante de salsa enfrenta un desafío nuevo al debutar en la conducción televisiva; sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por algunos usuarios.

"Tantos jóvenes profesionales, egresados y muchos con titulo profesional sin trabajo y sin empleo y a una que no tendrá ni primer siglo de universidad le premian de esa manera ", "Habiendo muchos profesionales q se han quemado pestañas estudiando y con experiencia y ponen a una bailarina", "No veía al Sexto Dia (solo a veces) ahora imagínate cuando tu conduzcas, me lo pierdo", fueron algunos comentarios.