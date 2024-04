Mónica Sánchez le responde a Lucho Cáceres tras criticar AFHS: "Renegón, gruñón y hostil"

La muy querida Mónica Sánchez reveló que no está de acuerdo con las recientes declaraciones de Lucho Cáceres quien criticó la sintonizada serie, pese a ello confesó que le guarda mucho cariño.

La popular 'Charito' se encuentra feliz por la acogida que ha tenido el estreno de 'Al Fondo Hay Sitio' en su 11ava temporada, la cual a pesar de los años continúa siendo la preferida en el público.

Amor y paz

Una de las principales figuras de la serie de "Al Fondo Hay Sitio" no se quedó callada ante las fuertes declaraciones del actor Lucho Cáceres quien criticó a la exitosa teleserie.

La actriz reveló que a pesar de que le tienen gran cariño a lucho no estaba de acuerdo con sus palabras quién recalcó que la serie solo "estupidiza más que entretener".

"Tener un oficio como el mío, de trabajar en un medio tan potente como lo es la tele, siempre te va a exponer a juicios o a comentarios de otras personas, y todos son válidos. Yo me quedo con el público que nos regala cariño y aprecio, y que nos ve con ojos de que puede encontrar algo bonito, entretenimiento blanco y familiar", dijo Mónica.

Asimismo, la popular "Charito" reveló que la teleserie no pretende ser una réplica de Shakespeare que brinda un contenido de profundidad ya que solamente se encargan de entretener al público peruano con divertidas historias.

"Nosotros no estamos intentando ser Shakespeare ni hacer obras de gran profundidad. Estamos haciendo entretenimiento a partir de personas que son como arquetipos, como el dibujo animado, como el Chavo del 8 y como las grandes comedias en el mundo", agregó.

Por otro lado, reveló que los personajes que se interpretan en la famosa serie no son personajes con mucha profundidad ya que ese no es el estilo de "Al Fondo Hay Sitio".

"Nosotros trabajamos nuestros personajes en ese sentido, en representar un aspecto del ser humano, no son personajes redondos al que le puedas pedir mucha profundidad porque no va por ahí la serie. Claramente, cuando te das cuenta que 'Al Fondo Hay Sitio' no va por ahí, no vas a pedir luego una cosa que le pedirías a otro producto", concluyó.

Lucho Cáceres reveló qué personaje rechazó interpretar en "Al Fondo Hay Sitio": ¿De quién se trataba?

El actor Lucho Cáceres está en el ojo de la tormenta por un sorprendente rechazo que reveló sobre la famosa serie peruana ¿'Al Fondo Hay Sitio'. Finalmente, decidió compartir el secreto detrás de su decisión de no aceptar formar parte del elenco. En una reciente declaración, el actor confesó que había sido invitado para interpretar a un querido personaje en la serie.

El personaje que se le ofreció a Lucho Cáceres era nada menos y nada menos que Pepe Gonzáles, el hijo de Doña Nelly y hermano de Teresita en la serie. Sin embargo, sorprendió a todos al revelar que decidió rechazar la propuesta porque sentía que era "más de lo mismo".

Cuando se le cuestionó sobre su decisión, Lucho Cáceres explicó que para él, este papel era repetitivo en comparación con sus roles anteriores. Sin embargo, aclaró que esto no significa que el personaje en sí sea monótono, sino que no encajaba con sus expectativas profesionales en ese momento.

"Para lo que yo venía haciendo era más de lo mismo, tal vez para otros actores no", respondió Lucho Cáceres cuando se le preguntó sobre su decisión de rechazar el papel de Pepe Gonzáles.

Además, el actor enfatizó que no se arrepiente en lo absoluto de haber declinado la oferta para unirse al elenco de "Al Fondo Hay Sitio". Según sus declaraciones, esta decisión le permitió enfocarse en su carrera cinematográfica y explorar nuevos proyectos en el mundo del cine.

"Para nada, de no tomar esa decisión no hubiese hecho cine", expresó Lucho, dejando claro que está satisfecho con el rumbo que ha tomado su carrera.