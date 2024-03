"Mucho tiempo por esa plata": Carlos Galdós y su tajante negativa a participar en "El gran chef famosos"

¡Se mandó con todo! "El gran chef famosos" es uno de los programas más queridos de la televisión peruana y para muchos es considerado como el mejor programa estrenado el año pasado. Diversas figuras de "Chollywood" han pasado por la cocina más divertida, sin embargo, hay algunos que se resisten por diversos motivos. Uno de los que recientemente llamó la atención fue Carlos Galdós, quien tuvo un polémico comentario con lo cual descartó tajantemente ingresar al reality culinario.

Carlos Galdós descarta participar en "El gran chef famosos"

Hace varios años, "La Noche es Mía" era uno de los programas más polémicos, pero a la vez divertidos de la televisión peruana. Muchos señalaron a Carlos Galdós como el gran responsable del éxito y por ello, extrañan su presencia en la televisión peruana.

Sin embargo, en algunas oportunidades el conductor ha descartado su regreso a la televisión ya que, hoy por hoy, se encuentra enfocado en otros proyectos. Pero, como la esperanza es lo último que se pierde, en "El gran chef famosos" han regresado a la TV muchos personajes, tales como Susan León, Rocky Belmonte, Mónica Zevallos, entre otros.

Esto abre la posibilidad para que el carismático conductor pueda tener su retorno triunfal en el espacio televisivo, pero, todo quedó totalmente en nada. En una reciente entrevista con el "Flaco" Granda, Galdós dejó una polémica frase con la cual negó rotundamente que en algún momento pueda formar parte del reality culinario.

"He tenido conversaciones. Les agradecí mucho, me sentí muy halagado por la invitación, pero ¿qué me ocurrió? Entiendo que demanda muchas horas, de 8 a 10 horas que están en el estudio y yo la verdad, ese tiempo no lo tengo y por esa plata menos, la verdad" , comentó al inicio.

El tiempo es oro

Tras esta polémica última frase, Carlos Galdós intentó explicar más en profundidad su negativa a participar en "El gran chef famosos".

Dejando de lado las bromas, Carlos Galdós comentó que si bien es cierto la propuesta económica puede ser atractiva para cualquiera, el estar constantemente en el programa de cocina le implicaría dejar de realizar algunas actividades cotidianas, como el estar con sus hijos.

El también locutor radial explicó que su tiempo es lo más sagrado que tiene, por lo cual, no aceptaría ingresar a "El gran chef famosos" ya que ahora prioriza a su familia.

"Aunque no lo creas, también hay una ecuación. Yo lo único que tengo, como todos, es tiempo y para mí el tiempo es sagrado. El costo para mí de estar en un espacio tan sintonizado, tan bien hecho, la verdad, con mucha gente simpática que conozco y admiro, eso está bueno; pero el costo que yo pagaría es muy alto. Significa dejar de estar muchas tardes con mis hijos, eso podría tal vez reemplazarlo con un dinero muy alto sería un sinsentido", acotó.