Mujer que se fotografió de la mano con Christian Domínguez rompe su silencio: "Ya paren pues"

La farándula peruana está que arde con el nuevo capítulo del drama de Christian Domínguez con una arequipeña llamada Ruby Osorio. La mujer que fue captada de la mano con el cumbiambero en Arequipa ha hablado y ha puesto las cosas claras. Te contamos todos los detalles.

Christian Domínguez y una arequipeña

Ruby Osorio, la mujer que apareció de la mano con Christian Domínguez, ha decidido poner fin a los rumores y hablar claro sobre su relación con el popular cumbiambero.

Ruby Osorio, quien se vio envuelta en la controversia después de una fotografía tomada de la mano con Christian Domínguez en Arequipa, contó su verdad. ¿Son pareja o no? Las respuestas están en boca de todos.

La joven, contactada por el equipo de prensa del programa "Amor y Fuego", no pudo contenerse ante los rumores y respondió tajante: "¿Cómo? ¿Lo dices porque solo me tomé una foto con él? Ya paren, pues. Yo en ningún momento estuve en el escenario. Dejen de inventar cosas y más aún involucrándome en algo que no es".

Pero eso no es todo, la polémica se intensifica. Cuando le recordaron que subió una historia desde el escenario, Ruby respondió molesta: "Fue un video que me lo pasó un amigo que estaba haciendo el evento. Más nada". Las redes estallan con las declaraciones de Osorio.

¿Pero quién es realmente Ruby Osorio?

La joven, nacida en Arequipa, trabajó como asistente administrativa y ha participado en pasarelas, llevándose el título de 'Señorita Huacapuy' en el 2019. Aunque no se conocen muchos detalles de ella, ha dejado claro que no tiene una relación romántica con Christian Domínguez. El misterio continúa.

Pero esto no es nuevo para Christian Domínguez, quien ya ha sido blanco de críticas por su comportamiento. Magaly Medina, la 'Urraca', no se quedó callada y afirmó que el cantante sigue con su mismo 'modus operandi'. La nariz más "chinguenguenchona" de la farándula peruana sigue dando de qué hablar.

Y aunque el cantante había anunciado su separación de Pamela Franco, sus acciones recientes indican lo contrario. Christian Domínguez no aprende la lección y sigue siendo captado en situaciones comprometedoras con diferentes mujeres.

En medio de esta tormenta mediática, Ruby Osorio se convierte en la protagonista inesperada. ¿Qué más revelará en las próximas horas? Estaremos pendientes de cualquier novedad o actualización al respecto. ¿Una nueva incauta de Domínguez, un 'good time' que busca fama o alguien que simplemente se tomó una foto con él? Solo ellos lo saben y solo el tiempo revelará la verdad.